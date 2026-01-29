Защо израелските антитерористични тактики се появяват в Минесота?

През последните няколко седмици хиляди служители на федералните правоохранителни органи се спуснаха в Минеаполис. Видеоклипове показват как служители на имиграционната служба скачат от немаркирани микробуси, прегазват и пръскат с лютив спрей протестиращи, както и чупят прозорци, за да измъкнат хора от колите им.

Видни фигури в администрацията на Тръмп защитиха този подход въпреки ожесточената реакция на местно ниво. Когато федерални агенти убиха протестиращ на име Алекс Прети в събота, например, министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем бързо го обвини във „вътрешен тероризъм“.

За наблюдателите на конфликта в Израел-Палестина тези сцени могат да изглеждат зловещо познати. Това сходство може да не е съвпадение, Responsible Statecraft.

През последните две десетилетия служителите на имиграционната служба на САЩ поддържат тесни отношения с израелското правителство. Това сътрудничество включва пътувания, превозващи високопоставени служители на американските правоохранителни органи из Израел, съвместно обучение на служители на имиграционната служба и трансфер на технологии, които са предоставили сложни възможности за наблюдение в ръцете на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE). Резултатът е нарастващо сливане на съзнанието между службите за сигурност в Израел и Съединените щати.

Основният фокус на това сътрудничество е предотвратяването на терористични актове - необходима, макар и трудна, цел.

Но тъй като администрацията на Тръмп все повече преосмисля мерките си срещу нелегалната имиграция като вид нова война срещу тероризма, тя прилага тези антитерористични тактики към все по-голям брой хора в Съединените щати. Тази промяна, която предизвика негативна реакция въпреки широката обществена подкрепа за борба с нелегалната имиграция, сега дава на американците представа как действат израелските военни на Западния бряг, според Джош Пол, който преди това е ръководил службата за трансфер на оръжия в Държавния департамент.

Публично достъпна информация показва, че служители на ICE са участвали в осем пътувания на ADL между 2013 и 2016 г. Джоузеф Хархай, настоящият помощник-началник на Митническия и граничен патрул (CBP), се е присъединил към мисия на JINSA през 2018 г.

„Тези частно финансирани пътувания са само един аспект от връзката. Администрацията на Буш създаде ICE и CBP през 2003 г., когато преструктурира федералното правителство след атаките от 11 септември. Агенциите, и двете от които са част от Министерството на вътрешната сигурност, станаха част от общоправителствени усилия за борба с тероризма. „ICE се разрасна с глобалната война срещу тероризма“, каза Антъни Агилар, пенсиониран армейски офицер и активист.

Агентите на ICE и CBP оттогава са развили близки отношения с колегите си в Израел, което им позволява да обменят информация за тактики и технологии. DHS е организирал конференции с израелски служители по сигурността, провеждал е съвместни обучения и дори е отпускал грантове на израелски служители, за да правят изследвания в области като противодействието на насилствения екстремизъм, според бивш висш служител на DHS.

ICE, от своя страна, е закупила сложна технология за хакване на телефони от противоречиви израелски компании като Cellebrite и Paragon. Тези инструменти са помогнали на ICE да изгради това, което критиците наричат ​​„мрежа за наблюдение“, събирайки данни за големи части от американската общественост, включително граждани.

Не е ясно дали правителството на САЩ е улеснило тези трансфери на технологии за наблюдение. Но знаем, че американските служители са заинтересовани от насърчаването на този вид сътрудничество. От 2015 г. насам Двустранната програма за индустриални изследвания и разработки (BIRD)... Според DHS, тя обедини DHS и Министерството на националната сигурност на Израел, за да „разработят напреднали технологии за нуждите на вътрешната сигурност“. През 2022 г. администрацията на Байдън стартира друга инициатива, насочена към насърчаване на сътрудничеството между DHS и Националната дирекция по киберсигурност на Израел.

Други прилики може просто да произтичат от близките отношения, които американските и израелските служители поддържат през годините. Секретарят на DHS Кристи Ноем, например, се срещна миналата година с израелския министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, противоречив служител, който споделя ангажимента на Ноем за твърда полицейска работа.

И някои паралели нямат нищо общо с отношенията между САЩ и Израел като такива. Израелските военни, например, показаха липса на дисциплина и бойна готовност по време на войната в Газа, което някои експерти обвиняват за лошо обучение и бързо разширяване на повикванията за активна служба. ICE се сблъска с подобни дисциплинарни предизвикателства на фона на главоломния си растеж при администрацията на Тръмп, която увеличи годишния бюджет на агенцията с приблизително 200% и увеличи повече от два пъти броя на служителите ѝ за по-малко от година до повече от... 20 000 агенти. (3000 служители на ICE и CBP са изпратени само в Минесота.)

Сцените в Минеаполис предизвикаха реакция, която администрацията трудно ще може да игнорира. Всъщност президентът Тръмп вече започна да променя подхода си през последните дни, като понижи противоречив командир на CBP и изпрати граничния си цар Том Хоман да наблюдава операциите с цел деескалация. Тръмп дори промени мнението си за убийството на двама американски граждани от ICE, наричайки и двата инцидента „ужасни“.

Но предвид степента на сътрудничество между САЩ и Израел в областта на сигурността и желанието на Тръмп да действа бързо по отношение на депортациите, Минесота може да не е последният щат, в който подобни тактики – и технологии – ще бъдат внедрени по улиците му.