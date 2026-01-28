Тръмп отправи предупреждение към кмета на Минеаполис: "Играеш си с огъня"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди днес кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай, че "си играе с огъня“, след като представителят на Демократическата партия потвърди, че градът му няма да помага на федералните агенти да налагат законите за имиграция, предаде Ройтерс. Агенцията напомни, че вчера президентът заяви, че администрацията му "леко ще деескалира“ действията си в града.

Напрежението в Минеаполис остава високо, като наблюдатели и активисти казват, че операциите през последното денонощие срещу нелегалната имиграция са по-целенасочени и по-малко конфликтни- Градът беше обхванат от безредици, след като двама американски граждани - майката на три деца Рене Гуд и Алекс Прети, бяха застреляни в разстояние на дни от федерални агенти.

Администрацията на Тръмп даде сигнал, че ще смекчи методите си на действие, изпращайки специалния си представител по контрола на имиграцията Том Хоман да поеме операцията от началника на граничната патрулна служба Грегъри Бовино, чийто агресивен подход породи критики.

Високопоставен служител на администрацията заяви, че пристигането на Хоман може да отбележи изместване към операции с по-традиционна насоченост за сметка на всеобхватния метод на Бовино. Все още не е ясно какви ще са промените в града, където федералните агенти често се сблъскват с протестиращи, посочва Ройтерс.

Служителите, замесени в убийството на Алекс Прети в Минеаполис, са пуснати в принудителна отпуска, съобщиха американски медии

Засега не се знае колко точно служители са излезли в отпуска, съобщава в. "Ню Йорк таймс", цитирайки представител на министерството на вътрешната сигурност.

Министерството заяви обаче, че двамата имиграционни служители, които са стреляли по Алекс Прити, са били отстранени от работа като част от стандартните процедури, съобщи телевизия "Фокс нюз", цитирана от Ройтерс.

В първоначалният доклад на американските власти по случая не се споменава, че Прети е размахвал огнестрелно оръжие, въпреки първоначалните изявления на представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, които отбелязаха наличието на оръжие.

Предварителната проверка на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ показва, че 37-годишният медицински работник в интензивно отделение Прети е бил застрелян от двама федерални служители - от граничната полиция и от митническите служби, след като е отказал да се махне от улицата след заповед на митнически служител.

В часовете след убийството на Прети в събота висши служители на правителството на Тръмп описаха жертвата като агресор - твърдения, които бяха бързо опровергани от видеозапис от мястото на инцидента, отбелязва Ройтерс.