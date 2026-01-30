IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Украйна отслабва Европа, завлича я във война

Насочените към Украйна средства трябва да се изразходват за развитие на армиите на европейските държави

30.01.2026
Снимка: Ройтерс

Украйна не засилва Европа, а я отслабва и „я завлича във война“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, допълвайки, че насочените към Украйна средства трябва да се изразходват за развитието на въоръжените сили на европейските държави и за оборудване, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той.

Орбан отбеляза, че референдумът на опозиционната партия „Тиса“ показа, че повече от половината ѝ последователи подкрепят украинското членство, което показва остро вътрешно разделение по въпроса.

„Ако Украйна беше член на ЕС днес, ЕС трябваше да бъде във война с Русия“, заяви Орбан. Той допълни, че украинското членство е немислимо, защото „ще разбие унгарската икономика“, като особено силно ще засегне земеделците.

„Украинските стоки, произвеждани по-евтино и в по-големи количества поради различните регулации, ще наводнят европейските пазари и ще съсипят местния производител. Като най-близки съседи централноевропейците ще понесат по-голямата част от тези последици“, заяви той.
(БТА)

