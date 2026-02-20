САЩ разполагат F-16CJ в Близкия изток на фона на напрежението с Иран

Американските военновъздушни сили преразположиха две ескадрили изтребители F-16CJ от бази в САЩ и Европа в Близкия изток, като местоположението им в региона остава неизвестно. Данни за проследяване с отворени източници и свързани доклади показват, че на 19 февруари 36 F-16 са били прехвърлени към бази в региона, около 24 от които са F-16CJ, което отразява част от много по-широко военно струпване, организирано срещу Иран. Основна разлика от базовия F-16C е, че самолетите F-16CJ са окабелени и сертифицирани за системата за насочване AN/ASQ-213 HARM, модул, монтиран отстрани на всмукателния колектор, който пасивно локализира враждебни радарни излъчватели и предоставя точни данни за насочване на противорадиационни ракети AGM-88 HARM. AGM-88 е основното оръжие на въоръжените сили на САЩ за насочване към системи за противовъздушна отбрана, пише MWM.

F-16CJ може да използва модула HTS, за да изгради картина в реално време на радарното покритие на вражеския самолет, предоставяйки разузнавателната информация, необходима за атакуване на приоритетни излъчватели с противорадиационни ракети. AN/ASQ-213 също така позволява на пилотите да насочват своите ракети AGM-88, използвайки пасивно откриване, без да активират собствените радари на изтребителите. Изтребителите също така интегрират модули за електронна война, за да осигурят по-голяма оцеляване, като пречат на радарното насочване на противниците. Това остава сравнително основна модификация, за разлика от EA-18G, производно на изтребителя F-18F за електронна война, което интегрира обширен пасивен сензорен масив в целия си корпус, наред с други основни промени в дизайна. F-16CJ в момента се извежда от експлоатация, като най-приоритетното разполагане на типа под 35-то изтребително крило във военновъздушната база Мисава в Япония се прекратява, тъй като самолетите се заменят с изтребители F-35A.

Наред с F-16CJ, Военновъздушните сили и Корпусът на морската пехота на САЩ са разположили изтребители от пето поколение F-35,

които са интегрирали значителни масиви от пасивни сензори, които могат да се използват за събиране на ценна разузнавателна информация за вражески радари, и за разполагане на мощни системи за електронна война, за да се наруши радарното насочване и откриване. Тъй като F-35 все още няма софтуер Block 4, те все още не могат да използват противорадиационни ракети AGM-88, за да се насочват към радарните емисии на противниковите системи за противовъздушна отбрана, което гарантира, че F-16Cj запазва важна роля във Военновъздушните сили. Очаква се обаче изтребители EA-18G Growler на ВМС да играят по-централна роля, като в края на януари службата е разположила шест EA-18G в база на сушата, а именно във военновъздушната база Мувафак Салти в Йордания, като същевременно е разположила EA-18G на самолетоносачите USS Abraham Lincoln и USS Gerald Ford в региона.

F-16 е един от най-късообхватните изтребители в света, като Военновъздушните сили на САЩ са разположили значителен брой танкери KC-135 в Близкия изток, за да разширят обхвата на своите авиационни средства. Средствата за потискане на противовъздушната отбрана се считат за особено важни за потенциална война с Иран, тъй като макар страната да не е инвестирала в закупуване на съвременни бойни самолети и да разполага с остарял флот от изтребители, предимно от времето на Виетнамската война, наземната ѝ мрежа за противовъздушна отбрана се е доказала като изключително способна. Мрежата е изградена около множество системи за голям обсег, включително множество варианти на местните Bavar 373 и Khordad 15, както и руските S-300PMU-2, съветските S-200D, които са модернизирани в страната, и според някои доклади нови китайски системи, доставени през 2025 г., вероятно HQ-9B. Те се поддържат от множество системи за малък и среден обсег, като например 3-та Khordad и Tor.