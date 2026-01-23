Орбан: В следващите 100 години няма да позволим на Украйна да влезе в ЕС

Украйна се опитва да повлияе на резултатите от предстоящите парламентарни избори в Унгария, знаейки, че настоящото правителство на страната ще ѝ попречи да се присъедини към Европейския съюз. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това в разговор с репортери, коментирайки резултатите от срещата на върха на ЕС в Брюксел.

На тази среща Европейската комисия разпространи пътна карта за Украйна, призоваваща за присъединяването ѝ към общността до 2027 г. Орбан е убеден, че това няма да се случи.

"Вярвам, че през следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяване на украинците към Европейския съюз", каза той.

"Не искаме те да се присъединят към ЕС", подчерта премиерът, добавяйки, че именно затова Киев е заинтересован от победата на опозицията и се опитва да се намеси във вътрешните работи на Будапеща. "Трябва да се признае, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската предизборна кампания, защото смяната на правителството в Унгария е в техен основен интерес. Не съм във възторг от това и ще се борим", увери Орбан.

Унгарският външен министър Петер Сиярто от своя страна припомни, че подобна ситуация е възникнала по време на предишните избори.

"Това се случи преди четири години, когато те агитираха за нашите опоненти, и това се случва сега, защото те знаят много добре, че проукраинско правителство може да се появи в Унгария само ако ни махнат от пътя", каза той във видеообръщение, излъчено от M1.

Сийярто отбеляза, че на предстоящите избори "унгарските граждани ще могат да решат дали искат мир или война и дали ще позволят на Володимир Зеленски да вземе парите им, за да подкрепи корумпирания украински режим".

Парламентарните избори в Унгария, на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията Фидес - Унгарски граждански съюз на Орбан и нейните по-малки партньори, Християндемократите, се състезават срещу опозиционната партия Тиса. Нейният лидер, бившият правителствен служител Петер Мадяр, се радва на подкрепата на лидерите на ЕС и Европейската народна партия, най-голямата фракция в Европейския парламент.