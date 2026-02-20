Лудогорец взе гол преднина срещу Ференцварош преди реванша

Отборът на Лудогорец победи с 2:1 гостуващия тим на Ференцварош в първа среща от плейофния кръг на футболния турнир Лига Европа.

Лудогорец откри резултата в 23-тата минута чрез Квадво Дуа. Гостите изравниха 4-ри минути по-късно чрез Юсуф.

През втората част в 67-та минута Сон с красиво попадение даде преднина за "зелените" от Разград.

Краен резултат 2:1 за Лудогорец. Реваншът в Будапеща е след седмица.

Фиорентина до голяма степен си осигури класиране за осминафиналите в Лига на конференциите след победа с 3:0 като гост срещу полския Ягелония в първи мач от плейофния кръг на турнира.

Италианският тим продължава да се представя отлично в третия по сила европейски клубен турнир, след като преди две години игра финал, а миналата отпадна на полуфинал в Лига на конференциите.

И трите гола за италианския тим паднаха след почивката: Лука Раниери откри резултата в 53-а минута, а Роландо Мандрагора и Роберто Пиколи от дузпа дадоха солиден аванс на Фиорентина преди реванша във Флоренция.

Самсунспор спечели с минималното 1:0 при визитата на Шкендия. Нападателят от Чад Мариус вкара единствения гол за турския отбор на стадиона в Скопие.

Успех с 1:0 като гост постигна и хърватският Риека срещу кипърския Омония. Даниел Аду Аджей се разписа три минути преди края.

Драматична победа с 3:2 спечели словенският Целие при гостуването на косовския Дрита. Словенците поведоха с 2:0, но допуснаха резултатът да бъде изравнен. В добавеното време на мача бившият нападател на Монтана Матей Поплатник, играл в българската Първа лига преди десет години, вкара победния гол за Целие.

В ранните мачове арменският Ноа поднесе изненада, надделявайки с минималното 1:0 над нидерландския АЗ Алкмаар.

Оганес Амбарцумян отбеляза единственото попадение в началото на втората част и донесе успеха на арменците.

Елитният английски отбор Кристъл Палас завърши наравно 1:1 при гостуването на босненския Зрински в първи мач от плейофния кръг.

Нападателят на гостите Исмаила Сар откри резултата в 44-ата минута, а домакините от Мостар изравниха с попадение на крилото Карло Абрамович в 55-ата минута.

Реваншът е на 26 февруари в Лондон.

Полският Лех Познан взе солидна преднина след успех с 2:0 като гост срещу финландския Куопио. Антони Козубал и Теофик Исмаил бяха точни за поляците.

В друга среща от турнира Сигма Оломоуц (Чехия) и Лозана (Швейцария) завършиха 1:1 и оставиха развръзката за реванша след седмица.

Плейофен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите, първи срещи:

КуПС Куопио (Финландия) - Лех Познан (Полша) - 0:2

Ноа (Армения) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:0

Сигма Оломоуц (Чехия) - Лозана (Швейцария) - 1:1

Зрински (Босна и Херцеговина) - Кристъл Палас (Англия) - 1:1

Дрита (Косово) - Целие (Словения) - 2:3

Ягелония (Полша) - Фиорентина (Италия) - 0:3

Омония (Кипър) - Риека (Хърватия) - 0:1

Шкендия (Република Северна Македония) - Самсунспор (Турция) - 0:1

* Реваншите ще се играят след седмица, на 26-и февруари.