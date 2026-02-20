СЕМ избира днес генерален директор на БНТ

За днес в 11 часа е насрочено заседание на Съвета за електронни медии за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.

Петима кандидати подадоха документите си за участие в процедурата по избор - сегашният ръководител на БНТ Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщи БНР.

Вчера бяха изслушванията на претендентите за поста. Сашо Йовков не се яви.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа от членовете на СЕМ, 30 минути по-късно се насрочва второ заседание на Съвета. В случай че и на него не бъде избран генерален директорна БНТ, също 30 минути по-късно се насрочва ново заседание.

Тъй като при процедурата по избор на ръководител на обществената телевизия през 2022-ра година нямаше избран кандидат, и последва продължаващата четвърта година съдебна сага, генералният директор Емил Кошлуков продължава да е начело на БНТ. Съгласно Закона за радиото и телевизията той ще е на поста до избора на нов генерален директор. СЕМ взе решение за обявяване на новата процедура по избор на 15-и юли миналата година.

На изслушването вчера Кошлуков определи провеждащата се процедура като опорочена и нелегитимна, тъй като има висящи съдебни производства. Той каза и че се е явил на изслушването заради уважение към институцията и към колегите си в телевизията.

Председателят на СЕМ Симона Велева беше категорична, че процедурата се осъществява в условия на "стабилитет и законосъобразност".

На изслушването кандидатите представиха визията си за развитието на БНТ и отговаряха на въпроси. Велева заяви, че според правилата на регулатора неявяването на Сашо Йовков на изслушването се счита за отказ от участие в процедурата.