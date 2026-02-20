Военната история на Путин и цената на вярата в него

Войните не се водят само на бойното поле. Те се водят в представите и нарративите, които влияят на политическата воля и, все повече, на икономическите очаквания.

Путин разбира това. Сега неговата стратегия зависи по-малко от решителни успехи на бойното поле и повече от убеждаването на света, и по-специално на Съединените щати, че руската победа е неизбежна, че продължаващата подкрепа за Украйна е безсмислена и че прагматичните американци биха били по-мъдри да се подготвят за изгодна нормализация, отколкото за продължителна конфронтация. Както предупреди шефът на външната политика на Европейския съюз Кая Калас на конференцията по сигурността в Мюнхен, „най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле“.

Привидната неизбежност на руската победа не е факт. Това е история. И когато се сравни с реалностите на бойното поле, тази история се разпада.

От военна гледна точка това е изтощителна война, в която Украйна продължава да удържа, да се адаптира и да отказва на Русия стратегически успех въпреки огромния натиск.

На всяко ниво на войната Русия не е успяла да постигне основните си цели.

На стратегическо ниво Русия се опита да превземе бързо Киев, да свали украинското правителство, да погълне страната в своята сфера на влияние и да раздели НАТО. Никоя от тези цели не е постигната. Киев остава столицата на суверенна Украйна. Правителството й функционира. НАТО е по-голяма и по-силна, отколкото преди инвазията.

Преди пет години малцина си представяха, че Финландия и Швеция ще се присъединят към НАТО. Днес и двете са членове. Наскоро посетих американската въздушна база, където финландски пилоти се обучават да летят с F-35, и инспектирах първия самолет на Финландия. И двете неща биха изглеждали невъобразими преди инвазията на Путин.

На оперативно ниво Украйна е задържала руските сухопътни сили на фронт с дължина около 1000 километра. Тя е неутрализирала ефективното използване на Черно море от Русия и е отказала на Русия въздушно превъзходство над контролираната от Украйна територия – изключителен провал за това, което се смяташе за модерна въздушна сила, пише за Forbes сътрудникът Дейвид Дептула.

На тактическо ниво Украйна поддържа благоприятно съотношение на жертвите, което според докладите е между 2,5:1 и 7:1, с по-високи съотношения в някои сражения. Дори когато руските сили напредват с няколко километра, те го правят с огромни загуби.

Цифрите за жертвите потвърждават две основни реалности: първо, Русия е готова да плати изключително висока цена в човешки животи за незначителни териториални придобивки; и второ, времето е в полза на Москва само ако отбраната на Украйна се разпада по-бързо от човешките ресурси и производствената база на Русия.

Това е основната динамика на тази война. Не става въпрос за бързи пробиви. Става въпрос за издръжливост, промишлен капацитет и политическа воля. Факт е, че руската нарратива обещава неизбежност, но бойното поле разкрива изтощение без инерция, загуби без влияние и насилие без решение.

Волята на Украйна не е под въпрос. Несигурната променлива е решимостта на Запада.

Жертви, набиране на войници и режим, обвързан с война

Нивото на жертвите в Русия – според надеждни оценки най-високото от Втората световна война насам – отразява сила, която разменя животи за време, вместо да постига решаващ ефект. Високите жертви, съчетани с минимални териториални печалби, показват ограничени маневри, неравномерна адаптация и разчитане на изтощение чрез груба сила.

Моделите на набиране на войници подсилват тази картина. Русия черпи в голяма степен от затворите, принуждава длъжници и набира чужденци. Оценките на тенденциите в руската военна сила показват, че днес Кремъл харчи повече рубли за компенсации на семействата на загиналите в бой войници, отколкото за заплати на действащия персонал или за набиране на нови войници. Това не са показатели за устойчива сила, а за напрежение.

Путин, разбира се, не се бори само за територия. Той се бори за политическото си оцеляване.

Като е определил инвазията като екзистенциална за Русия, той я е направил екзистенциална и за себе си. Путин има малко политическо пространство да промени курса, без да предефинира резултата като успех. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече легитимността на режима му се поставя под въпрос. Тази динамика помага да се обясни готовността на Русия да понесе изключителни загуби. Приключването на войната без осезаеми печалби рискува да разкрие огромните човешки и икономически разходи, които вече са направени.

Следователно това, на което сме свидетели, не е профилът на неизбежен победител. Ние наблюдаваме режим, който жертва човешки животи, за да спечели време, надявайки се, че умората на Запада, политическото разделение или икономическите изкушения ще донесат това, което не е постигнато на бойното поле.

Икономическата нарратива: нов фронт във войната на историите

Неотдавнашни репортажи подчертават сигналите на Москва за подобряване на икономическите връзки със Съединените щати, ако войната бъде решена при условия, благоприятни за Русия. Посланието е ясно: Русия може да бъде както противник, така и възможност. Ако войната приключи при приемливи условия, американските компании могат да си възвърнат достъпа до енергийни и други природни ресурси, договори за възстановяване и подновяване на търговските отношения.

Това е стратегическа рамка, предназначена да привлече онези, които дават приоритет на сключването на сделки и икономическата възвръщаемост. Подтекстът е ясен: защо да продължаваме скъпоструващата подкрепа за Украйна, когато нормализирането на отношенията може да донесе финансова печалба?

Но този аргумент се основава на същата илюзия като нарратива за неизбежността.

Първо, Русия не преговаря от позиция на доминиране, а от позиция на изтощителна патова ситуация. Второ, това, което Путин предлага като икономическа „възможност“, в действителност е резултат от принудителния геополитически натиск на Запада. Това е лост, а не партньорство. Трето, възнаграждаването на агресията с реинтеграция би изпратило погрешни сигнали към света – особено към Пекин – че военната сила може да доведе не само до териториални печалби, но и до евентуална икономическа нормализация.

Посланието на Путин се опитва да съчетае неизбежността с възможността. Това е психологически натиск, облечен в търговски език.

Наративът не е заместител на силата

Някои твърдят, че най-голямото предимство на Путин е в доминирането на наратива – че чрез налагането на история за неизбежността Русия се стреми да оформи преговорите, независимо от реалността на бойното поле. Наративът е важен. Но наративът без сила е пропаганда.

Путин залага на това, че Русия може да понесе разходите по-дълго от Запада – че демокрациите ще се изморят, че бизнес интересите ще лобират за нормализация и че политическите лидери ще предпочетат краткосрочно икономическо ангажиране пред дългосрочна стратегическа стабилност.

Това предположение е погрешно – ако Западът реши да докаже, че е погрешно.

Уязвимостите на Русия са реални. Нейният резерв от работна ръка е изчерпан. Икономиката й е все по-милитаризирана и крехка. Санкциите ограничават достъпа до технологии и капитал. А стратегията й зависи от убежището – вярата, че родината й и инфраструктурата, поддържаща войната, остават до голяма степен изолирани от значими последствия. Докато САЩ и европейските съюзници не предоставят на Украйна средствата да оспори значимо това убежище, Москва може да поддържа илюзията за издръжливост.

За да привлече Путин към сериозни преговори, той трябва да се сблъска с разходи, които не може да приеме. Досега политиката на САЩ – както при президента Байдън, така и при президента Тръмп – е наблягала на избягването на ескалация, а не на осигуряването на решително влияние. Този подход е помогнал на Украйна да избегне поражението. Той не е създал условия за победа.

Мирът чрез сила работи само ако е реален.

Това означава да се снабди Украйна с необходимите средства за удари от голямо разстояние и усъвършенствани системи, за да се подложи на риск критичните центрове на тежестта на Русия – командни възли, логистични центрове, енергийна инфраструктура, средства за поддържане на войната и по-широки икономически основи. Когато това, което Путин цени, е подложено на реална заплаха, стават възможни сериозни преговори.

Една от обсъжданите в този дух възможности е да се насочат замразените руски суверенни активи, държани от страните от Г-7, към отбраната и възстановяването на Украйна. Това не е ескалация, а отчетност.

Краят на тази война ще определи световните събития далеч извън Европа. Ако агресията на Русия бъде възнаградена с евентуална нормализация и изгодно възобновяване на отношенията, урокът за Китай – и други ревизионистки сили – ще бъде недвусмислен: просто изтърпи санкциите, понесе загубите, манипулирай нарративите и в крайна сметка светът ще се съобрази с целите ти.

Ако вместо това агресията срещне устойчива съпротива, стратегически провал и отхвърлени цели, възпирането на бъдеща агресия ще бъде засилено.

В военно отношение Украйна вече опроверга мита за неизбежната победа на Русия. Остава да се реши дали САЩ и техните съюзници ще позволят икономическите изкушения и натискът на нарративите да заменят стратегическата яснота и ценностите, които всички свободни хора ценят.

Войните се водят на бойното поле, но се водят и в историите. Русия продава история за неизбежна победа и бъдеща печалба. Фактите разказват друга история – за напрежение, изтощение и уязвимост.