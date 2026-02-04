Русия разширява използването на ядрена роботика

Nuclear Energy Now следи най-новите развития в ядрената енергетика в областта на технологиите, дипломацията, тенденциите в индустрията и геополитиката.
Южна Корея продължава с плановете си за изграждане на два нови големи ядрени реактора, както е посочено в 11-ия ѝ основен план за предлагане и търсене на електроенергия, който беше финализиран в началото на 2025 г. Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) откри тръжна процедура за местните власти за домакинство на реакторите, които ще имат общ капацитет от 2,8 гигавата електрическа енергия (GWe) и са планирани за завършване до 2038 г. KHNP планира да избере мястото до 2027 г. и да получи строителни разрешения в началото на 2030-те години, за да спази този срок. Докато президентът Лий Дже-мюнг се противопоставя на изграждането на нови ядрени централи, твърдейки, че изграждането на нови реактори е нереалистично предвид дългите срокове за строителство, той подкрепи продължаващото използване на реактори, които вече са в експлоатация или са в процес на изграждане, от които има три. От гледна точка на партньорството между САЩ и Южна Корея, решението за продължаване на строителството на нови ядрени съоръжения е от значение, тъй като поддържането на активна строителна програма засилва техническия опит на Южна Корея, капацитета на веригата за доставки и доверието на страната като партньор за съвместни ядрени проекти и износ, пише за TNI редакторът Емили Дей.
Русия ускорява използването на усъвършенствана роботика в своите вериги за доставки на ядрено производство и строителство. „Росатом“ внедрява роботи в 30 проекта – обхващащи транспорт, заваряване, инспекция и контрол – като съкращава приблизително петстотин хиляди стандартни работни часа годишно. Тези проекти включват използването на „заваръчни роботи“ за топлопреносно и помпено оборудване на атомните електроцентрали, като се смята, че и двата вида са намалили работното време приблизително наполовина. През 2025 г. Русия също така пусна робот-паяк за ултразвукова проверка на заварките на реактори и парогенератори. Освен повишаването на производителността, „Росатом“ казва, че роботиката освобождава квалифицирани работници за задачи с по-висока стойност, като същевременно съкращава сроковете за строителство – постоянно предизвикателство за проектите за ядрена енергия. Продължаващите инвестиции на Русия в ядрена роботика засилват позицията ѝ като доставчик на технологии за ядрена енергия, особено за страни, които искат бързо да внедрят ядрената енергия.
Русия се стреми към ядрена енергия за Луната
Роскосмос, руската държавна космическа агенция, е сключила договор с НПО Лавочкин за разработване на лунна енергийна станция с ядрена енергия до 2036 г., с три планирани мисии между 2033 и 2035 г. Системата, разработена в сътрудничество с Росатом и под надзора на Института „Курчатов“, е предназначена да поддържа дългосрочни лунни операции, включително марсоходи, обсерватории и съоръжения, свързани с ръководената от Китай и Русия Международна лунна изследователска станция (ILRS). Това усилие отразява по-широкото руско-китайско сътрудничество в областта на ядрената енергия и космоса и поставя Русия в рамките на нарастващите глобални усилия за разполагане на ядрена енергия отвъд Земята. Само преди няколко седмици Националната администрация по аеронавтика и космическо изследване (НАСА) и Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) подписаха меморандум за разбирателство за съвместно разработване на „система за повърхностно делене“ за Луната, а в Европа Framatome и Националната агенция за нови технологии (ENEA) обявиха през септември 2025 г., че проучват технологични решения за ядрени реактори за захранване на бъдещи лунни селища.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.