Русия разширява използването на ядрена роботика

Южна Корея продължава с плановете си за изграждане на два нови големи ядрени реактора, както е посочено в 11-ия ѝ основен план за предлагане и търсене на електроенергия, който беше финализиран в началото на 2025 г. Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) откри тръжна процедура за местните власти за домакинство на реакторите, които ще имат общ капацитет от 2,8 гигавата електрическа енергия (GWe) и са планирани за завършване до 2038 г. KHNP планира да избере мястото до 2027 г. и да получи строителни разрешения в началото на 2030-те години, за да спази този срок. Докато президентът Лий Дже-мюнг се противопоставя на изграждането на нови ядрени централи, твърдейки, че изграждането на нови реактори е нереалистично предвид дългите срокове за строителство, той подкрепи продължаващото използване на реактори, които вече са в експлоатация или са в процес на изграждане, от които има три. От гледна точка на партньорството между САЩ и Южна Корея, решението за продължаване на строителството на нови ядрени съоръжения е от значение, тъй като поддържането на активна строителна програма засилва техническия опит на Южна Корея, капацитета на веригата за доставки и доверието на страната като партньор за съвместни ядрени проекти и износ, пише за TNI редакторът Емили Дей.

Русия ускорява използването на усъвършенствана роботика в своите вериги за доставки на ядрено производство и строителство. „Росатом“ внедрява роботи в 30 проекта – обхващащи транспорт, заваряване, инспекция и контрол – като съкращава приблизително петстотин хиляди стандартни работни часа годишно. Тези проекти включват използването на „заваръчни роботи“ за топлопреносно и помпено оборудване на атомните електроцентрали, като се смята, че и двата вида са намалили работното време приблизително наполовина. През 2025 г. Русия също така пусна робот-паяк за ултразвукова проверка на заварките на реактори и парогенератори. Освен повишаването на производителността, „Росатом“ казва, че роботиката освобождава квалифицирани работници за задачи с по-висока стойност, като същевременно съкращава сроковете за строителство – постоянно предизвикателство за проектите за ядрена енергия. Продължаващите инвестиции на Русия в ядрена роботика засилват позицията ѝ като доставчик на технологии за ядрена енергия, особено за страни, които искат бързо да внедрят ядрената енергия.

Русия се стреми към ядрена енергия за Луната

Роскосмос, руската държавна космическа агенция, е сключила договор с НПО Лавочкин за разработване на лунна енергийна станция с ядрена енергия до 2036 г., с три планирани мисии между 2033 и 2035 г. Системата, разработена в сътрудничество с Росатом и под надзора на Института „Курчатов“, е предназначена да поддържа дългосрочни лунни операции, включително марсоходи, обсерватории и съоръжения, свързани с ръководената от Китай и Русия Международна лунна изследователска станция (ILRS). Това усилие отразява по-широкото руско-китайско сътрудничество в областта на ядрената енергия и космоса и поставя Русия в рамките на нарастващите глобални усилия за разполагане на ядрена енергия отвъд Земята. Само преди няколко седмици Националната администрация по аеронавтика и космическо изследване (НАСА) и Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) подписаха меморандум за разбирателство за съвместно разработване на „система за повърхностно делене“ за Луната, а в Европа Framatome и Националната агенция за нови технологии (ENEA) обявиха през септември 2025 г., че проучват технологични решения за ядрени реактори за захранване на бъдещи лунни селища.