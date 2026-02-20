Тръмп нареди да бъде публикувана разузнавателната информация за НЛО, която имат САЩ

След като по-рано през деня се възмути от предшественика си, Барак Обама, Доналд Тръмп нареди на администрацията си да публикува разузнавателна информация за извънземни и неидентифицирани летящи обекти.

Тръмп направи съобщението в своя акаунт Truth Social в четвъртък вечерта и заяви, че е инструктирал военния си министър Пийт Хегсет да "започне процеса на идентифициране и публикуване" на всички съответни правителствени файлове.

Те ще се отнасят до НЛО, неидентифицирани въздушни явления (НВФ), извънземен живот и "всякаква друга информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси", написа той.

Обхватът на файловете, чието публикуване е наредено, и евентуалният срок са неясни. Тръмп заяви, че решението му се основава на "огромния проявен интерес".

Заповедта му идва само дни след като бившият президент Барак Обама заяви в интервю за подкаст, че извънземните "са реални, но не съм ги виждал". Думите му предизвикаха онлайн дискусии и подхраниха конспирации, че правителството на САЩ е знаело за извънземен живот и крие извънземни от обществеността.

"И те не са държани в Зона 51", каза Обама на водещия на подкаста Брайън Тайлър Коен през уикенда, визирайки уединената и секретна база на правителството в Невада. "Няма подземно съоръжение, освен ако не съществува тази огромна конспирация и те не са я скрили от президента на Съединените щати."

По-късно Обама публикува изявление, в което казва, че се опитва "да се придържа към духа на бързия рунд" по време на рунд със "светкавични" въпроси.

"Статистически вселената е толкова огромна, че е много вероятно да има живот там някъде", обясни той. "Но разстоянията между слънчевите системи са толкова големи, че шансовете да сме били посетени от извънземни са ниски и не видях доказателства по време на моето президентство, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!"

Обама преди това отказа да изключи съществуването на извънземен живот. През 2021 г. той каза на водещия на токшоу Джеймс Кордън, че е попитал дали извънземни се изучават в тайна лаборатория и му е било казано, че отговорът е "не".

"Що се отнася до извънземните, има някои неща, които просто не мога да ви кажа в ефир", каза той, добавяйки: "Но това, което е истина - и всъщност говоря сериозно - е, че има кадри и записи на обекти в небето, за които не знаем точно какви са. Не можем да обясним как са се движили, тяхната траектория. Те нямаха лесно обясним модел. Така че мисля, че хората все още приемат сериозно опитите си да разследват и да разберат какво е това. Но днес нямам какво да ви докладвам."

Тръмп смъмри бившия президент по-рано в четвъртък.

"Той не би трябвало да прави това. Той направи голяма грешка“, каза президентът на борда на Air Force One.

Тръмп добави, че Обама е споделил "класифицирана информация". Той каза, че не знае дали извънземните са реални.

Пентагонът заяви в доклад от 2024 г., че правителствените разследвания на UAP не са потвърдили съществуването на извънземен живот. Той следи съобщенията за UAP от десетилетия.

Проучване на YouGov, публикувано през ноември, установи, че 56% от американците смятат, че извънземните определено или вероятно съществуват. Това включва 61% от демократите, които са по-склонни да вярват в това, отколкото републиканците, 46% от които казват същото.