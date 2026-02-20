На местните им писна, как страните се борят с тълпите туристи?

Черешовите цветове все още си цъфтят под планината Фуджи, а туристите все още си прииждат, но тази година фестивалът го няма. В японския град Фуджийошида властите отмениха ежегодния празник на сакурата - събитие, което обикновено привлича 200 000 посетители - след като местните се оплакаха от боклуци, навлизане в частни имоти и дори туристи, които се разхождат из чужди домове. Това е поредният знак, че докато глобалният туризъм върви към рекордни върхове, търпението в най-посещаваните места по света започва да се изчерпва.

Европа е приела над половината от 1,5 млрд. международни пристигания през 2025 година. Япония е посрещнала близо 43 млн. посетители - най-високият брой досега. А при прогноза, че до 2030 г. световните пътувания ще достигнат 1,8 млрд. пристигания, правителствата трескаво търсят как да овладеят натиска. Затова някои посягат към мерки, които допреди няколко години биха звучали крайни и дори абсурдни - контрол на тълпите с изкуствен интелект, физически бариери, тройни входни такси за чужденци и дори отмяна на емблематични фестивали.

Повечето от тези държави все още искат туристи, но просто искат те да са по-разпределени, по-възпитани или да идват в други периоди на годината. ВВС разговаря с туристически бордове и лидери в индустрията в страни, които тестват едни от най-настъпателните подходи.

Япония: блокиране и ограничения

Отмяната на фестивала на цъфналите вишни е само поредният ход в ескалиращите усилия на Япония да се справи със свръхтуризма. През 2024 г. градчето Фуджикавагучико издигна физическа преграда, която блокира популярна гледка за снимки към Фуджи, след като посетители се катереха по покриви, игнорираха охраната и пренебрегваха правилата за безопасност.

Киото, който отдавна се бори с пренаселеността, забрани фотографирането на гейши и ограничи достъпа до определени улички в историческия район Гион - един от най-популярните туристически квартали на града. Напоследък все по-често разчита и на технологии: стартира дигитални инструменти за управление на тълпите, с които да работи с туристите по-устойчиво.

Новият инструмент Congestion Forecast прогнозира най-добрите дни и часове за посещение на ключови обекти, а приложението Smart Navi дава актуална информация в реално време за нивата на натовареност. Инициативата Hidden Gems насочва вниманието към шест по-тихи района извън прочутите храмове, а Hands Free Kyoto предлага транспорт и съхранение на багаж, за да намали струпванията в градския транспорт.

"Макар да няма вълшебно решение срещу свръхтуризма, възнамеряваме да продължим да въвеждаме мерки, които да защитят ежедневието на гражданите и същевременно да гарантират, че посетителите могат да се насладят на комфортен престой", казва Косааку Оно, мениджър в отдела за насърчаване на устойчивия туризъм в Киото, цитирана от ВВС.

Променят се и туроператорите. Сертифицираният като B-Corp оператор Inside Travel Group умишлено измести фокуса си в Япония към пет по-слабо посещавани региона: Тояма, Нагоя, Нагасаки, Аомори и Ямагучи.

"Свръхтуризмът е една от най-големите заплахи за бъдещето на пътуванията и индустрията трябва да се изправи срещу него директно. Това са места, които активно искат посетители – просто не искат пренаселеност", казва управляващият директор на компанията Тим Оукс.

Снимка: Pixabay

Съединените американски щати: по-високи такси за чужденци

САЩ избраха по-откровено финансов подход. Огромната система от национални паркове - 433 парка върху 85 млн. акра - е голям магнит за туристи, но половината от всички посещения са концентрирани в 25-те най-посещавани парка. Резултатът: пренаселеност, дълги опашки и повече боклуци.

През 2026 г. страната въведе допълнителна такса от 100 долара на човек за международни посетители в 11 популярни парка, сред които Йелоустоун, Йосемити и Гранд Каньон. Годишният пропуск "America the Beautiful", който важи за всички федерални рекреационни обекти, вече струва 250 долара за нерезиденти (непребиваващи граждани), спрямо 80 долара за граждани на САЩ. Политиката следва президентска заповед, която инструктира Министерството на вътрешните работи да увеличи таксите за хора, които не са жители на САЩ. Някои твърдят, че това води и до още по-дълги опашки на входовете, тъй като служителите трябва да проверяват гражданство и документи за самоличност.

Не всички, обаче, които работят в и около парковете, са убедени, че това е достатъчно.

"Само увеличаването на таксите едва ли ще намали осезаемо свръхтуризма в пиковия сезон. Търсенето на емблематичните паркове си остава силно, а при типа пътувания, които ние правим, допълнителната такса е сравнително малък процент от общата цена", казва Кевин Джаксън, съосновател на EXP Journeys, която организира частни пътувания около Йелоустоун, Гранд Каньон, Зайън, Моаб и Йосемити

Той все пак допуска, че част от международните туристи може да изберат по-малко известни паркове, където надценката не важи - например Canyonlands в Юта.

Дулани Портър, изпълнителен вицепрезидент в маркетинговата компания за дестинации SPARK, вижда по-дълбоки структурни проблеми.

"Ценообразуването не е план за управление на посетителите", казва тя и посочва, че задръстванията на места като Зайън и Йосемити в голяма степен се определят от вътрешните летни пътувания, училищните ваканции и ограничения капацитет на пътища и паркинги.

Тя повдига и въпроса за ефекта върху "gateway" общностите - градчетата и бизнесите около парковете. Международните посетители често оставят непропорционално голям принос за местните туристически икономики и дори умерено "охлаждане" на интереса може да се усети по хотелите, ресторантите и туроператорите.

"Свръхтуризмът по същество е системен проблем. Не просто ценови проблем", казва тя.

Снимка: Pixabay

Ямайка: пренасочване по сезони

За разлика от ограниченията, Ямайка залага на стимули. В опит да върне туристите след разрушенията от урагана Мелиса през 2025 г., карибският остров избира креативен подход, който да насърчи пътувания извън пиковите периоди. От март Jamaica Tourism, JetBlue и WeatherPromise си партнират, за да предложат "покритие за дъжд" за всеки пакет за Ямайка, резервиран до края на ноември - включително по време на сезона на ураганите.

Ако времето достигне квалифициращ праг на "прекомерен дъжд", пътуващите, които са се включили, ще получат автоматично възстановяване на сума, като същевременно пак ще могат да отидат на пътуването - и евентуално да се насладят на вътрешни атракции като музея на Боб Марли в Кингстън или дегустации на ром в долината Насау.

"Това партньорство помага да дадем на клиентите увереност да резервират Ямайка целогодишно, което от своя страна подкрепя по-балансиран поток от посетители през сезоните. Като намаляваме възприемания риск от пътуване в традиционно по-тихи периоди, ние помагаме за по-добро изживяване както за клиентите, така и за местните общности", казва Джейми Пери, президент на Paisly - компанията зад JetBlue Vacations.

Снимка: Pixabay

Испания: алгоритмично управление на тълпите

Майорка, където се видяха едни от най-видимите анти-туристически протести в Европа, залага на изкуствен интелект, за да реши част от проблемите с пренаселеността. По-късно тази година островът ще интегрира AI платформа в новия си сайт, като чрез данни за посетители в реално време, инструментът ще насочва пътуващите към най-добрите моменти за посещение на популярни обекти и ще предлага алтернативи извън утъпканите маршрути - от местни занаяти като стъклопис и традиционно плетиво llatra, до посещения на винарни и производители на зехтин. Целта е да се насърчи изследването отвъд образа на острова като "слънце и плаж".

"С Mallorca PID (Intelligent Destination Platform) интегрираме мобилност, настаняване и ресурси в една платформа, която ни позволява да предвиждаме потоците, да подобряваме преживяването на посетителите и да подпомагаме по-добро вземане на решения", казва Гилем Хинард, наскоро назначен министър на туризма и президент на Mallorca Responsible Tourism Foundation, пред ВВС.

Паралелно с технологията фондацията стартира кампанията "Ca Nostra" ("Нашият дом"), която насърчава и туристи, и местни да се отнасят към Майорка като към временен дом и да поемат ангажимент да пазят пейзажите, традициите и общностите ѝ.

Снимка: Pixabay

Дания: "побутване" на поведението

Копенхаген е сред най-бързо растящите туристически дестинации в Европа и прогнозира до 24% ръст до 2030 година. За да предотврати ранните симптоми на свръхтуризъм, градът експериментира с поведенчески стимули. Стартирала през 2024 г., инициативата "CopenPay" позволява на посетителите да "плащат" за преживявания чрез устойчиви действия - например каяк по каналите, докато събират боклуци, или пристигане в музеи с велосипед.

Досега са участвали над 30 000 посетители, а наемите на велосипеди са се увеличили с 59% по време на инициативата.

"Почти половината казват, че са мотивирани да се включат, защото търсят уникални и различни преживявания. Тя допълва, че седем от десет участници са заявили, че са отнесли нови навици у дома – от по-често каране на колело до по-добро разделно събиране на отпадъци", казва Рике Холм Петерсен, директор "Маркетинг, комуникация и поведение" в Wonderful Copenhagen.

Моделът вече привлича интерес от над 100 дестинации по света, като Берлин и Нормандия адаптират сходни схеми.

"Много участници ни казаха, че всеки град трябва да има това. Виждаме по-широка промяна в поведението на пътуващите. Хората искат да оставят една дестинация по-добра, отколкото са я намерили", казва Петерсен.

Снимка: Pixabay