Русия категорична: Чуждестранни сили в Украйна ще са легитимна цел

Русия ще смята разполагането на каквито и да било чуждестранни военни сили или инфраструктура в Украйна за чуждестранна намеса и ще смята тези сили за легитимни цели, заяви руското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на министерството също така се отправят похвали за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на войната и се казва, че той разбира основните причини за конфликта.

„Разполагането на военни подразделения, обекти, складове и друга инфраструктура на западните страни в Украйна е неприемливо за нас и ще бъде смятано за чуждестранна намеса, представляваща непосредствена заплаха за сигурността на Русия“, се казва още в изявлението на руското ведомство, публикувано на сайта му.

В него се добавя, че западните страни, които обсъждат евентуалното разполагане на войски в Украйна, за да ѝ помогнат да подсигури евентуално мирно споразумение, трябва да разберат, „че каквито и да било чуждестранни военни контингенти, включително германски, ако бъдат разположени в Украйна, ще се превърнат в легитимни цели за руските въоръжени сили“.

Ведомството обаче също така посочва в изявлението, че Москва цени „целенасочените усилия“ на администрацията на Тръмп, която работи за уреждане на конфликта и се опитва да разбере дългогодишните опасения на Русия относно разширяването на НАТО на изток и позициите на Украйна.

Тръмп е описан като „един от малкото западни политици, които не само незабавно отказаха да насърчат безсмислените и разрушителни предварителни условия за започване на съдържателен диалог с Москва по украинската криза, но също така публично говорят и за първопричините ѝ“.

