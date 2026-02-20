Президентът Йотова готова незабавно да разпише оставката на Цицелков

Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет. Няма как да кажа имената. Някои от министрите ги познавам добре, една част изобщо не познавам. За други имам определени резерви. Това как ще работят ще покаже дали ще ги оправдаят. Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

Този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше пременена българската Конституция. От Народното събрание ни казаха - ние ще изберем кандидат за министър-председател, той ще избере министри, вие ще издадете указ, припомни тя пред bTV.

За вътрешния министър Емил Дечев обясни: "Това е човек от правосъдната система, добре познава ситуацията в страната. Бих му пожелала късмет. Някои ще кажат, че изборите се правят от ЦИК, но това не е вярно, една от централните теми е провеждането на честни избори. Какъв е основният проблем? Купуването на гласове и корпоративен вот. След октомври 2024 г. от най-високата трибуна - Конституционния съд, дойде потвърждение, имахме касирани избори. Този процес ще бъде прекъснат, когато има наказания както за тези, които купуват, така и за тези, които търсят купуване на гласове, този процес е двупосочен. Много тежка диагноза за нашето общество е, че има хора, които продават гласовете си. Това говори за бедността, грамотността, за това до какво състояние са докарани хора, щом търсят препитание чрез продаване на гласа си".

Има две неща, които трябва да съобразим. От една страна, не може да бъдем страната на изтеклите мандати. Това има и нормална страна, но и една по-тежка страна - ражда недоверие на хората в тази система. А когато имаш масово недоверие на хората към тази власт, която съдържа в себе си цялото понятие за справедливост, тогава това има много тежки последици върху всички български граждани. Много е тънка границата между правосъдието и усещането на хората за несправедливост. За хората е важно какво е правосъдието, отговори Йотова трябва ли правосъдният министър Андрей Янкулов да предложи освобождаване на и.ф. Борислав Сарафов като главен прокурор.

Казусът "Цицелков"

Тя отново припомни, че този кабинет е резултат от промените в конституцията през 2023 г., макар и нито тя, нито предшественикът ѝ Румен Радев да са били съгласни с тези промени. Радев дори ги прати на Конституционния съд.

"Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Те бяха признавани и от политически партии. Дори имаше предложение служебните кабинети да станат редовни. За съжаление тези текстове в Конституцията бяха променени", каза още президентът.

Президентът Йотова коментира и информацията в медиите, че зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков е бил задържан три пъти.

За мен беше изненада, че ще има зам.-министър председател за честни избори. Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа, каза още тя.

"И аз научих от медиите за някои елементи от биографията на Цицелков. Незабавно, ако ми бъде предложено, ще разпиша указ за неговата оставка. Този човек не би трябвало да бъде и част от обществения съвет към ЦИК, ако всичко това, изнесено в медиите, е факт. "

На въпрос дали това означава, че тя го призовава да подаде оставка, обясни, че това не е предвидено в конституцията.

Цицелков се оказа най-обсъжданото име от новия служебен кабинет. Още вчера ИТН му поискаха оставката заради информация, че е бил задържан три пъти за алкохол и наркотици, както и че имал петгодишна забрана да участва в мисии на ЕС.

"Петрохан"

При връчването на служебния мандат на премиера Андрей Гюров Йотова му изреди куп задачи, но една от първите беше да продължи честното разследване на случая "Петрохан".

Искам да вярвам, че институциите ще си свършат работата. Чувам твърдения, че МВР има малка роля. Напротив - МВР има своето място в разследването на случая. Истината е чакана от целия български народ, за да може поне малко да се излекува тази травма. Случаят оголи много рани в обществото - какво се случва с децата, какво правят училищата, каква е образователната система, как допускаме около нас паралелен опасен свят. Някой трябва да даде отговори на тези въпроси и аз, както и цяла България, го чакаме, обясни тя. И нарече цинично превръщането на тази трагедия в предизборна дъвка.

Тези мрежи, които съществуват, много доволно ще потрият ръце. Не съм убедена, че случаят "Петрохан" е единствен, посочи тя.

Ще се кандидатира ли за президент?

Илияна Йотова заяви, че очаква по-висока избирателна активност на предстоящите парламентарни избори.

На въпрос дали ще се кандидатира за президент, Йотова отговори: "Нека преминем през парламентарните избори. Имам предложения да участвам на следващите президентски избори. Дали ще го направя - ще преценя след като видя дали съм си свършила работата и дали оценката за моята работа е добра".

"Хората бяха отвратени от начина, по който се правиха политиките в предишното правителство. Тази арогантност и високомерие. Първият бюджет беше заради бюджета - не заради цифрите, а заради принципа "това ще бъде", нямаше диалог със синдикатите. Това накара хората да излязат на улиците и да кажат: "Стига толкова". Модел, при който се прави политика по този начин, с него трябва да приключим, коментира тя за протестите през декември, довели до оставката на правителството", коментира Йотова.

Нали не си представяте, че след два месеца ще направим овчарски скок? Това са дълги процеси, но трябва да покажем, че има хора, които залагат всичко - кариерата и собственото си политическо бъдеще, които знаят как да го направят. Тук са огромните надежди за новата партия на Радев, мнозинствата, които могат да се формират. Призовавам за висока активност, това е сериозен ангажимент на българските граждани, продължи тя.

Безспорно той е фаворита и ще бъде победител на тези избори - това сочи социологията, каза тя за Радев. Но кого вижда като негов потенциален партньор - не издаде.

Еврозоната, американските самолети, преговорите за мир в Украйна

Президентът Радев не искал да спре приемането на еврото, а само да го отложи, понеже страната не била готова, обясни Йотова. Разказа, че другите държани са се готвили много по-сериозно за влизането в еврозоната.

Малко след като хората видяха първите си пенсии и заплати в евро, осъзнаха, че нищо не могат да купят. Това подготовка ли е?, попита тя.

И нейната информация за американските самолети у нас са тук за обучение. Те бяха забелязани вчера на терминал 1 на столичното летище. Обясни обаче, че не е редно институциите да се уведомяват помежду си за такива неща "с един хвърчащ лист".

Много са обезпокоителни сигналите от Женева, преговорите вървят повече трудно, дано да няма кон конфликт. Бих предложила, макар да нямам правомощия, на премиера съвета по сигурността, където участваме. Ако не съм доволна от това, което се реши, бях свикала Консултативен съвет по националната сигурност, каза тя за новото напрежение в Близкия изток