Лавина помете и уби двама скиори във Френските Алпи

Те са карали извън обозначените писти

08.02.2026 | 13:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двама скиори, каращи извън обозначените писти, загинаха при лавина във Френските Алпи.

По данни на спасителните служби инцидентът е станал в събота следобед в близост до село Сен-Веран, известно като най-високо разположеното селище във Френските Алпи.

Жертвите - мъже, родени през 1997 и 1991 г. - са били част от група от четирима скиори без водач, когато мащабна лавина се е спуснала по северния склон на връх Тет дьо Лонже, заяви пред АФП прокурорът от Гап Марион Лозакмьор.

Останалите двама скиори не са пострадали. Разпоредена е аутопсия в рамките на разследване за изясняване на причините за смъртта.

От началото на сезона лавини вече са отнели живота на над 20 скиори във Френските, Швейцарските и Австрийските Алпи.

