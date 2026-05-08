Иранци рискуват арест, за да избягат от пълното затъмнение на интернет в Техеран

Иранците, живеещи близо до границата с иракския Кюрдистан, преминават в съседна територия или се събират на границата, само за да се свържат с интернет, тъй като продължилото месеци прекъсване на интернет връзката на режима в Техеран е отрязало десетки милиони хора от външния свят.

Властите на Ислямската република оправдаха ограниченията, позовавайки се на "съображения за сигурност“ и необходимостта от противодействие на "кибервойната“.

Гражданите казват, че затъмнението ги е отрязало от независими новинарски източници, е направило невъзможно да се свържат с членове на семейството си в чужбина и в много случаи е унищожило прехраната им.

Властите също така направо криминализираха много от инструментите, към които иранците са се обърнали, за да се свържат с интернет, включително VPN мрежи и сателитен интернет Starlink.

"След началото на войната интернетът в Иран беше напълно спрян и на практика нямаше комуникация между вътрешността и външната страна“, каза жител на граничния град Банех пред Euronews, говорейки анонимно от съображения за сигурност.

Иран и Ирак споделят граница с дължина 1600 километра, от триточката с Турция до река Арванд и Персийския залив на юг. Банех, град с около 100 000 жители, е само на 30 километра от най-близкия граничен пункт.

"В Банех, където голяма част от икономиката зависи от търговията, много търговци и собственици на магазини се нуждаеха от достъп до интернет, за да продължат работата си и поради тази причина се обърнаха към SIM карти от съседни страни“, обясниха те.

Притеснението не се ограничаваше само до търговците. Иранците, живеещи в чужбина, нямаха как да знаят дали домовете им са били ударени или дали техните близки са в безопасност.

"Много от нас не знаеха по време на войната какво се случва или каква съдба ни очаква. Ето защо някои хора се опитаха да използват този метод, за да получат достъп до свободния поток на информация“, каза жител на близкия граничен град Сардащ.

Между другото, град с около 50 000 души, Сардащ беше един от първите градове в света, подложен на атака с химическо оръжие, след като иракските сили под ръководството на Саддам Хюсеин пуснаха бомби с иприт върху него през 1987 г. по време на ирано-иракската война.

Самият Банех беше бомбардиран от двете страни по време на ирано-иракската война, като повечето от местните жители избягаха в Ирак.

Иракските SIM карти са гореща стока

Едно от решенията, които се разпространиха в граничните общности, беше използването на иракски SIM карти за мобилни мрежи от доставчиците Korek и Asiacell, които осигуряват частично покритие в граничните райони на Иран.

"Тези SIM карти имат известно покритие в граничните райони на Иран и колкото по-близо сте до границата, толкова по-добра е връзката. Поради тази причина търговци и хора, които искаха да информират членове на семейството си в чужбина за ситуацията си, ги използваха, за да се свържат с интернет“, каза жител на Банех.

Някои жители на градове близо до Кюрдистан вече притежаваха иракски SIM карти или пътуваха до Ирак, за да ги получат. В райони с по-силен трансграничен сигнал хората се обаждаха на роднини в чужбина или се опитваха да поддържат бизнеса си.

Импровизирана точка за достъп до интернет в крайна сметка се появи на няколко километра извън Банех, близо до границата.

"Много хора отиваха в район на около 3 до 4 километра извън град Банех, близо до иракската граница, където сигналът беше по-добър и беше възможно да се свържат с интернет“, обясни иранецът.

"Постепенно броят на хората, които отиват там, се увеличи и група построи малка барака на място и започна да предлага интернет достъп на час срещу пари, като споделя мобилния си интернет с други чрез Wi-Fi“, казаха те.

Повече от 50 ареста

В крайна сметка властите на Ислямска република нахлуха в обекта. "Те нахлуха в района, арестуваха повече от 50 души и конфискуваха мобилните им телефони“, каза жителят на Банех.

Агентите прегледаха всички данни, съхранявани на мобилните телефони на арестуваните, и след това предупредиха, че всеки, който се приближи до границата или носи иракска SIM карта, ще се сблъска с сурови мерки.

Задържаните бяха подложени на натиск да обяснят защо са се опитали да получат достъп до интернет.

Много от тях са се обаждали само на роднини в чужбина, докато други са били търговци и бизнесмени, които са се нуждаели от интернет, за да си вършат работата“, добави той. Повечето са били освободени след подписване на писмени обещания. Около 10 души остават в ареста, според очевидци, с които Euronews е разговаряла.

Репресиите са направили хората по-предпазливи и на граничните пунктове.

"В момента, поради съображения за сигурност, хората избягват някои гранични пунктове и много от пътуващите между Иран и Кюрдистанския регион изтриват мобилните си телефони и лаптопи, за да избегнат арест или обвинения в сътрудничество с Израел и САЩ“, каза друг свидетел пред Euronews.

Интернет за малцина

През последните месеци само малък брой иранци успяха да получат достъп до глобалния интернет чрез скъпи или официално забранени средства.

Ограничена категория притежатели на бизнес лицензи могат да се регистрират за това, което властите наричат ​​"професионален интернет“, но пакет от 50 гигабайта струва около 2,8 милиона томана - около 15 евро по текущите валутни курсове на свободния пазар - и се таксува отделно от регистрационните такси.

За много работници, чиято месечна заплата не достига 20 милиона томана (110 евро), цената е непосилна.

Малцина избрани също имат достъп чрез специални SIM карти или привилегирован журналистически достъп. Някои, които имат такъв достъп, отказват да го използват, или защото е недостъпен за повечето иранци, или защото се притесняват, че онлайн активността им се следи.

Цените на VPN, които скочиха рязко в началото на спирането на електрозахранването, оттогава паднаха с увеличаването на предлагането. Ограничен брой устройства на Starlink, повечето от които контрабандни, също са в обращение, но използването им носи риск от съдебно преследване и вече е коствало живота на един човек.

При последния инцидент 40-годишен бизнесмен от Техеран почина в ареста, след като силите за сигурност го арестуваха, когато той отидох да разследва случая на брат си, който беше задържан по обвинения, свързани с използването на оборудване на Starlink.

Жител на Сардащ заяви пред Euronews, че условията за достъп в граничните райони вече са "донякъде по-добри“ и че повечето хора, които нямат нито една от тези опции, използват вътрешния "национален интернет“ на Иран и чакат ограниченията да приключат.

Ръководителят на икономическата комисия на Търговската камара на Иран Афшин Калахи заяви пред местните медии, че спирането на интернет причинява преки ежедневни загуби от 30 до 40 милиона долара за иранската икономика.

Министерството на съобщенията на Иран отделно посочи ежедневни бизнес загуби от 600 милиарда томана за бизнеса.

Министерството заяви също, че около 10 милиона души – главно от средната и по-ниската класа – зависят от стабилни цифрови комуникации за работата си.