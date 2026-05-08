Американка татуира едногодишното си дете

Жена от Кентъки е изправена пред обвинение в насилие над дете, след като предполагаемо е направила татуировка на 22-месечния си син.

27-годишната Брук Макданиъл е задържана в понеделник, 4 май, след като полицаи от Kentucky State Police получили сигнал за насилие над дете.

Според документи, служители на полицията били изпратени в дом в Монтисело, Кентъки, близо до границата с Тенеси. Там те открили Макданиъл и 22-месечния ѝ син.

"Детето си подложило ръката"

Макданиъл казала на полицаите, че "си татуирала крака, а детето се приближило до нея и пъхнало ръката си пред машинката за татуировки".

В него властите отбелязват, че синът ѝ имал "черна точка татуировка на дясната предмишница със зачервяване около мястото".

След това свидетели казали на полицаите, че Макданиъл твърдяла, че "той искал татуировката", и я наричала "party dot".

Полицията описва условията в дома като "ужасни"

В цитирания от изданията документ се посочва още, че полицаите се свързали с Kentucky Cabinet for Health and Family Services, след като видели "ужасни" условия в дома.

Според данни от арестните регистри, прегледани от People, Макданиъл е обвинена в нападение четвърта степен - насилие над дете, и е била настанена в Adair County Detention Center на 4 май.

Тя е задържана срещу парична гаранция от 5000 долара.