Сигналите ви: Избуяла трева, опасни дървета, надвиснали клони

С разпукването на пролетта растителността превзема огромни пространства, като в нередки случаи застрашава живота, здравето или имуществото. Тя трябва да бъде отстранявана от професионалисти, а сигнали могат да се подават чрез платформата на Helpbook.info или към съответната районна администрация.

Писаха ни от район „Слатина“ за наличие на опасни дървета и надвиснали клони, намиращи се в непосредствена близост до етажна собственост.

"Към настоящия момент навлизат в прозорците и фасадата на сградата и създават реална опасност от настъпване на материални щети и инциденти.

При по-силен вятър клоните се удрят в прозорците на сградата, като съществува непосредствен риск от счупване на стъклопакети, увреждане на фасадата, както и опасност за здравето и безопасността на живущите и преминаващите граждани.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и задълженията на общинската администрация по поддържане и обезопасяване на зелената система и общинските пространства, настояваме да бъде извършена незабавна проверка на място и да бъдат предприети спешни действия по окастряне и обезопасяване на опасните клони и дървета.

В случай, че не бъдат предприети своевременни действия и възникнат щети по сградата или имущество на живущите, ще считаме общината за предварително уведомена за съществуващия риск и ще търсим отговорност за причинените вреди по съответния законов ред. Молим сигналът да бъде разгледан с необходимата спешност.“ (целият сигнал - тук)

Същия проблем се наблюдава и в район „Люлин“:

„Има няколко наполовина изсъхнали дървета със свлечени до земята клони, които биха представлявали опасност за преминаващите, ако районът продължава да бъде пренебрегнат. Молбата ми е да се извърши санитарна сеч и почистване на въпросната зона.“ (целият сигнал - тук)

От същия район алармираха за опасни и напълно изсъхнали дървета, които се намират в непосредствена близост до оживено пространство, като молбата е да бъдат напълно отсранени, а на тяхно място ще се поставят нови с лични средства. (целият сигнал - тук)

От район „Надежда“ ни сигнализираха за друг вид опасност- на детска площадка се появили най-малко две гнезда на оси, които е нужно незабавно да се отстранят. (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.