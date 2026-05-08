Смяна на властта и в МВР, ще остане ли Кандев главсек?

Смяна на властта и в Министерството на вътрешните работи - Иван Демерджиев отново е министър.

Досегашният служебен вътрешен министър Емил Дечев и новият вътрешен министър Иван Демерджиев влязоха в кабинета на министъра, където ще проведат разговор.

Смяната в МВР е една от ключовите, предвид и приоритетите, които премиерът Румен Радев очерта тази сутрин в Народното събрание – ефективно противодействие на престъпността и разпространението на наркотиците сред младите хора.

Към МВР са насочени и погледите във връзка с обещаната ревизия на досегашното управление на страната и евентуалното търсене на отговорност за установени закононарушения.

Новият МВР министър каза, че е доволен от работата на главния секертар Георги Кандев. “Искам да благодаря на министър Дечев, че проведоха честни избори и че започнаха прочистването на системата”, обърна се Демерджиев към колегата си.

“Приятно ми е да посрещна в МВР Иван Демерджиев, новият стар вътрешен министър. За щастие той вече има опит и го поздравявам. Най-искрено му желая успех, защото това ще е успех за цялото министерство и за цяла България", каза отиващият си вътрешен министър Емил Дечев по време на церемонията в МВР.

Той отчете работата на ведомството за организацията на вота. И обясни, че убедили полицаите да работят срещу всеки купувач на гласове. Напомни, че никога нямало да кажат" Колеги, прибирайте се", какъвто скандал имаше в ГДБОП през 2024 година. Тогава на оперативни работници бе казано да не работят по случай на контрабанда на цигари. Въпреки това те го направиха, а в началото имаше проверки срещу тях. Дечев посочи, че имал тежки моменти за времето си като служебен министър и благодари за подкрепата.

За вратовръзката си - с една черна овца и много бели, посочи, че е нямало с черен лебед. Затова се спрял на тази.

Рокади в министерството ще има

Все още няма яснота дали изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев ще остане, но за изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев е сигурно, че ще се радели с поста си.

