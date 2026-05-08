Русия не е в настроение за празнуване в най-важния ден на годината за Кремъл

Руски знамена в червено, бяло и синьо се веят на вятъра по широките булеварди на Москва. Парковете и крайбрежните алеи гъмжат от прясно засадени цветя. Оранжево-черно-райетите ленти на Свети Георги, символи на руската военна доблест, украсяват почти всяка витрина. От съветско време "Майските празници" - периодът от 1 май, Международния ден на труда, до 9 май, когато Русия чества съветската роля в победата над нацистите във Втората световна война - са възвестявали настъпването на пролетта. Но тази година настроението едва ли е празнично. Цените и данъците се покачват, тъй като икономиката се бори да понесе разходите за войната в Украйна, пише NYT.

Нова вълна от репресивни мерки по време на войната доведе до някога немислими ограничения за интернет, включително пореден кръг от прекъсвания на електрозахранването тази седмица в Москва и Санкт Петербург. Преговорите за прекратяване на войната са в застой точно когато анкетите показват, че рекорден брой изморени от войната руснаци искат мир. Този сезон на парадите войната се пренася в Москва, столицата. Парковете там са украсени не само с цветя, но и с металотърсачи. Шествието на 9 май на Червения площад - едно от най-големите събития за годината, организирано в сърцето на властта на Кремъл - е ограничено поради потенциала за украински удари с дронове. Този риск се потвърди в понеделник, когато дрон се удари в луксозна жилищна сграда в Москва.

Проявявайки необичайна слабост, руското правителство безуспешно се обърна към Украйна за прекратяване на огъня в деня на парада и призна "допълнителни мерки за сигурност" за защита на президента Владимир Путин. Кремъл забрани на почти всички журналисти да присъстват на събитието, позовавайки се на "терористични заплахи от Киев".

Далеч от столицата, Украйна многократно е атакувала руски петролни съоръжения, включително в Перм, на 930 мили от границата, и в черноморския град Туапсе, където удар причини екологична катастрофа.

Празникът 9 май, Денят на победата, е най-важният в руския календар.

Кремъл превърна съветския триумф във Втората световна война в гражданска религия за руснаците. Около 27 милиона съветски войници и цивилни са загинали във войната, което е най-високата човешка цена сред страните, участвали в нея. Героичната победа, която донесе на Съветския съюз статут на световна сила, е обединяваща сила в Русия.

Русия е спечелила малко територии там през годините, въпреки огромните жертви. Най-малко 213 000 руски войници са загинали, според независимия информационен сайт Mediazona, който събира публични съобщения за смъртни случаи. Западни изследователи са оценили истинския брой на доста над 300 000. Кремъл е създал илюзията за далечна война, за да я изгони от съзнанието на руснаците. Но тъй като войната натоварва икономиката и се използва като претекст за интернет ограничения, западен посланик в Москва ми каза, че е усетил промяна в готовността на руснаците да се примирят с всичко това. През април 47% от руснаците изразиха безпокойство за живота си, което е с 11 процентни пункта повече спрямо преди година.

Недоволството от икономиката и ограниченията в интернет е видимо в обществените рейтинги за одобрение на Путин, които падат от седмици и сега са на най-ниските си нива от началото на войната. Но освен оплакванията на социолози, руснаците имат малко начини да изразят недоволството си, тъй като Кремъл все повече разглежда всяка публична критика като заплаха за държавата.

Властите блокираха усилията за провеждане на протести в няколко града заради прекъсванията на интернет връзката и задушаването на популярни приложения като Telegram. Събиранията за Първи май, традиционно организирани от Комунистическата партия, не бяха разрешени в много региони. Дори митинг в знак на протест срещу забавянето на строителството на училищни сгради в село в Западна Русия беше блокиран. Тъй като икономиката стагнира, обременена от прекомерни разходи за война, високи лихвени проценти и западни санкции, дори руснаци, свързани с естаблишмънта, бият тревога.

"Искрено вярвам, че сме в беда", каза Роберт Нигматулин, икономист от Руската академия на науките, на икономически форум в Москва миналия месец. Жизненият стандарт в Съветския съюз, каза той, е по-нисък от този в Европа. "Все пак ние изграждахме страната; изграждахме космос, ядрена енергия; бяхме напред и, разбира се, се жертвахме за това", каза Нигматулин. "Сега загубихме всичко и все още сме най-бедните. Дори в най-бедните региони на Китай доходите са по-високи, отколкото в най-бедните ни региони."

Той изброи мрачните показатели на Русия: потребителските цени, които са се повишили със 77 процента от 2015 г. насам, по-високите данъци, които оказват твърде голям натиск върху малкия и средния бизнес, и ниската раждаемост, която предвещава сериозни демографски предизвикателства. Някои уважавани икономисти заляха студена вода с мрачните му прогнози, но въпреки това много обикновени хора усещат напрежението. Огромната несигурност в Русия се утежнява от свиващото се пространство за свобода на словото, тъй като руснаците се ориентират в постоянно променящите се граници на позволеното.