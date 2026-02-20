Споразумяха ли се Русия и Украйна в Женева да не се критикуват публично?

Русия и Украйна се споразумяха да избягват публична критика една към друга и да не разкриват подробности от преговорите, пише The Telegraph, позовавайки се на анонимен украински служител.

Според изданието, споразумението е постигнато в първия ден от преговорите в Женева, 17 февруари.

Около маса за двама в ресторанта на луксозен хотел са се събрали Стив Уиткоф, пратеникът на Белия дом, и Джонатан Пауъл, съветникът по националната сигурност на Великобритания.

Зад тях е подреден бюфет, препълнен с кроасани. Отдясно им е подредена селекция от бекон, колбаси и сирена, внимателно подредена от обслужващия персонал на InterContinental в Женева.

Двамата мъже – единият милиардер с малко дипломатически опит, а другият ветеран, известен с централната си роля в посредничеството при сключването на важни международни мирни споразумения – обмисляха не една, а две важни кръга преговори.

Залогът беше прекратяването на най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам и американският опит да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.

Присъствието на г-н Пауъл в петзвездния хотел показва колко много американците – и особено г-н Уиткоф – ценят неговите съвети.

По време на едночасовата им среща в ресторант „Уудс“ на хотел „Интерконтинентал“ ги посети Даниел Дрискол, секретар на американската армия, който стоеше над тях в тренировъчното си облекло.

След като Дрискол се извини, за да вземе душ, Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп, превърнал се в дипломатически пратеник, се присъедини към тях, издърпвайки празен стол от близка маса.

Основната им тема беше ясна: предстоящите тристранни мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ, които ще се проведат в конферентната зала на хотела.

Преговорите за ядрените амбиции на Иран и потенциалния военен удар на САЩ срещу Ислямската република се проведоха на друго място, от другата страна на Женевското езеро, в малко селце на име Колони.

В един момент Уиткоф беше чут да казва:

„Няма начин руснаците да...“, преди да понижи гласа си, за да довърши изречението си.

InterContinental не е чужд на домакинството на важни дипломатически събития.

Коридорът до рецепцията е украсен с изрезки от вестници от преговорите между Джо Байдън и Владимир Путин през 2021 г., когато бившият президент на САЩ се опита да разубеди руския си колега да не напада съседна Украйна.

До тях са снимки от срещата на върха между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през ноември 1985 г., която сложи край на Студената война, а сър Тони Блеър, Фидел Кастро и Нелсън Мандела също красят стените.

За разлика от много други водещи хотели, InterContinental в Женева е построен с мисъл за дипломацията. Всичко, от способността му да се справи с пристигането на огромни кортежи до дискретните му входове, е било обмислено по време на строителството му.

Неутралитетът на Швейцария и местоположението й на минути от европейските централи на Обединените нации, Световната търговска организация и Световната здравна организация само допринасят за нейната пригодност като място за преговори на високо равнище.

Един етаж над галерията на спомените бяха подредени масите за най-новата дипломатическа среща между Украйна и Русия във вторник, с американските и швейцарските посредници начело на масата.

Това беше третият кръг от тристранните преговори между враждуващите страни, посредничени от САЩ, тъй като Тръмп търси бързо прекратяване на конфликта в Украйна, който следващата седмица навлиза в петата си година.

Преди преговорите Рустем Умеров, главен преговарящ от страна на Украйна, едва ли изглеждаше като човек, който ще се съгласи с максималистичните искания на Русия да отстъпи големи части от територията като цена за прекратяване на огъня. От балкона с изглед към фоайето на хотела Умеров махаше с ръка и показваше палец нагоре на колегите си долу. Заедно с други свои сътрудници той пиеше кафе и разглеждаше два бюфета с хапчета, внимателно подредени на масите извън залата за преговори. Няколко часа по-късно персоналът на хотела започна да разчиства фоайето, премествайки нищо неподозиращите гости в малкия бар Les Nations и затваряйки вратите и гледката към главния атриум. Това беше съпроводено от виене на сирени и кортеж от дузина автомобили, които се втурнаха в кръговото движение на хотела.

Руската делегация, водена от Владимир Медински, историк и съветник в Кремъл, влезе в сградата, за да започне преговорите.

Пътуването им ги отведе на юг от Москва, през Турция и Италия, до Женева – вероятно защото Полша и Германия биха им отказали достъп до въздушното си пространство.

Освен около шест часа преговори между украинците, руснаците и американците, денят беше спокоен, а тези, които чакаха отвън, включително Пауъл и екип от британски служители, бяха нерешителни относно новините от стаята.

Когато преговорите приключиха във вторник вечерта, мълчаливият Умеров премина през фоайето на хотела към чакащия го автомобил, за да бъде ескортиран от полицията до украинското посолство, където да разговаря с Володимир Зеленски, президента на страната, по защитена линия.

По-късно украински служител, пожелал анонимност, заяви пред The Telegraph, че пратениците на Киев и Москва са се споразумели да не се критикуват взаимно и да не обсъждат публично преговорите си.

До тогава Пауъл вече беше напуснал, за да вечеря с Уиткоф в Four Seasons на брега на Женевското езеро, но останалите британски официални лица бяха информирани за дискусиите от Серхий Кислиця, един от помощниците на Зеленски.

Въпреки очевидното примирие по отношение на брифингите, държавните медии и от двете страни публикуваха статии, в които твърдяха, че преговорите са били напрегнати.

Президентът на Украйна отиде още по-далеч, като обвини Москва, че се опитва да „протака преговорите, които вече биха могли да навлизат в заключителната си фаза“.

Това беше скрита препратка към присъствието на г-н Медински, от когото украинските официални лица се опасяваха, че ще блокира всеки напредък с твърди изисквания за капитулация.

На фона на острата реакция американските официални лица бяха по-оптимистични и обявиха, че преговорите ще бъдат възобновени в сряда сутринта.

След това Дрискол, все още облечен в сивия си костюм от преговорите, беше забелязан в бара Les Nations на InterContinental, където пиеше бира и се шегуваше с колегите си, докато другите изглеждаха да са се оттеглили да си почиват.

В сряда сутринта американците не закусиха, поне не публично, и преговорите започнаха веднага след пристигането на руската делегация, отново под строга охрана.

Руснаците излязоха първи от залата, а Медински заяви, че преговорите са били „трудни, но делови“.

Украинското послание беше сходно.

„Дискусиите бяха интензивни и съществени“, Умеров пред репортери.

Украински официален представител отново намекна, че между Киев и Москва все още е в сила примирие по отношение на брифингите.

Току-що излязъл от залата за преговори, втори украински официален представител подчерта, че е имало напредък между двете страни в дискусиите за това как техните въоръжени сили ще подходят към края на войната.

Въпреки това източникът посочи, че същото ниво на подробност не е било достигнато в политическите преговори, които обхващат трудните въпроси за размяната на територии и гаранциите за сигурност.

Сега американците трябва да преценят позициите на Зеленски и Путин, преди да организират поредния кръг от преговори.