Таро прогноза за 6 - 12 април

Таро картите за новата седмица са Шестица чаши и Магьосникът.

Първата таро карта е Шестица чаши.

Тя ви връща към щастливите спомени от миналото ви. Може просто да преглеждате тези спомени в съзнанието си или да пътувате обратно до дома си от детството, да се свържете отново с приятелите си от онова време. Тези връзки ви носят чувство на радост и щастие, докато си спомняте за всички забавни моменти, които сте прекарали заедно.

Таро карта Шестица чаши често показва хармония и сътрудничество във вашите взаимоотношения. Готови сте да давате и получавате, без очаквания. Време е да обърнете нова страница и да започнете отначало от по-позитивно място.

Шестицата чаши ви кани да се свържете с вътрешното си дете и да изпитате забавлението, свободата и невинността, които идват с това да бъдете отново малко дете. Но тази таро карта в четене на таро може да предполага бременност, раждане. Или да е знак, че предстои да прекарате повече време с малки деца, да играете, да се смеете и да се учите заедно.

