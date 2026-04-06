Кремъл: Mирните преговори за Украйна са на пауза, фокусът на САЩ e изместен

Мирните преговори между Русия и Украйна в момента са на пауза, тъй като приоритетите на САЩ са се изместили другаде, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавните медии.

Трудно е да се организират преговори в тристранен формат, тъй като "американците имат много други неща, с които да се занимават, ако разбирате какво имам предвид“, каза още говорителят на Кремъл.

Мирните усилия, на които посредник са именно САЩ, напоследък са в застой, тъй като фокусът на Вашингтон все повече се измества към войната с Иран, която вече е в шестата си седмица.

Песков заяви, че Кремъл не е запознат с планирано пътуване на американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер до Киев след православните Великденски празници. Той добави, че както Русия, така и Украйна поддържат отделни канали за комуникация с Вашингтон.

"Не, не знаем със сигурност за подобни планове. Чухме изявления от представители на киевския режим, че подобно посещение на Уитков и Кушнер може да е в дневния ред“, добави Песков.

От президентската канцелария на Украйна наскоро заявиха, че се очаква американските пратеници да посетят Киев след 12 април, за да продължат мирните преговори.

Пътуването ще бъде първото посещение в Украйна за преговорното дио Уиткоф-Кушнер.

Украйна се надява, че посещението ще доведе до по-стабилно споразумение относно гаранциите за сигурност, предоставяни от САЩ, целящи да предотвратят разширяването на агресията на Русия след прекратяване на огъня.

Въпросът за гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна наскоро предизвика спор между администрацията на Тръмп и Володимир Зеленски, като украинският президент заяви на 26 март, че подобни гаранции са обвързани с пълното оттегляне на Украйна от региона на Донбас, включително територията, която все още контролира.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече изявлението на Зеленски "лъжа“, но повтори, че САЩ не могат да предложат гаранции за сигурност, докато войната не приключи, което Русия няма да позволи, докато Украйна не отстъпи Донбас.

Украински и американски представители преди това проведоха онлайн разговори за мирните усилия на 1 април, след лични срещи в Маями в края на март. Последната тристранна сесия на преговорите с участието на руската страна се проведе в Женева през февруари.