Иран: Уж спасявайки пилот, САЩ може да са откраднали обогатен уран

Иран изрази днес мнение, че американска операция по спасяването на пилот може да е послужила като прикритие за "кражба на обогатен уран", като посочи, че около операцията има "много неясни моменти", предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера, че вторият пилот от самолета, който се разби два дни по-рано в Иран и който Техеран твърди, че е свалил, е бил спасен по време на "смела" военна операция.

От иранска страна заявиха, че армията е "осуетила" операцията, без обаче да опровергаят категорично спасяването на пилота.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че има "много въпросителни и неясни моменти" относно операцията.

"Зоната, където е било съобщено, че се намира американския пилот, в провинция Кохгилуйе и Буйер Ахмад, е много отдалечена от зоната, в която са се опитали да кацнат американските сили в Централен Иран", заяви говорителят на седмичната си пресконференция.

"Възможността за операция под прикритие с цел кражба на обогатен уран не трябва по никакъв начин да бъде изключвана", добави той.

В централната част на Иран се намира по-специално завод за преработка на уран в провинция Язд, отбелязва АФП.

Багаи определи спасителната операция като "катастрофа" за Вашингтон, а иранската армия твърди, че нейните сили са унищожили два хеликоптера "Блек Хок" и два военни транспортни самолета C-130.

Според иранските военни машините са били подложени на обстрел, което ги е принудило "да извършат аварийно кацане в провинция Исфахан".

Американската армия след това е "бомбардирала масирано свалените самолети", посочи иранската армия в съобщение, предадено по държавната телевизия.

Според американски медии два от самолетите, които е трябвало да върнат пилота и спасителите му на сигурно място, са останали блокирани в изолирана база в Иран и е трябвало да бъдат унищожени, за да не попаднат в ръцете на иранските сили.

(БТА)