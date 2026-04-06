Тайният план на Дания за Гренландия срещу САЩ

Според съобщенията, датските специални части са имали план да деактивират пистите на Гренландия в случай на военна интервенция на САЩ, което би затруднило значително десанта на голям брой войски.

Месеци след като президентът а САЩ Доналд Тръмп прекрати реторичната си кампания за получаване на Гренландия от Дания, се появиха медийни съобщения, показващи, че Копенхаген е разработил планове за унищожаване на ключова инфраструктура на острова в случай на опит за превземане от САЩ. Плановете са разработени в отговор на многократните изявления на Тръмп за придобиване на Гренландия, със сила, ако е необходимо, пише за Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Последиците тук са значителни: очевидно за първи път в близо 80-годишната история на НАТО една държава членка активно е планирала саботажна операция срещу друга, която самата е заплашвала да окупира територията на този съюзник. Саботажният план на Дания не е за побеждаване на Съединените щати – това никога не е било правдоподобно, предвид огромния размер, население и разликата в силите между двете – а за отказ на достъп и повишаване на цената на интервенцията.

Гренландия е обширна и отдалечена.

Площта ѝ е 836 000 квадратни мили (2,16 милиона квадратни километра), което го прави приблизително колкото Западна Европа.

Инфраструктурата ѝ е ограничена и следователно изключително важна. Въпреки размера на острова, той разполага с малко летища, способни да поддържат големите транспортни самолети, които формират гръбнака на логистичната инфраструктура на американските военни и биха били необходими за изпращане на голям брой войски от континенталната част на САЩ. Критичните възли в Гренландия включват Нуук и Кангерлусуак; само контролираните от Дания писти са способни да поемат транспортните самолети C-17 и C-130 на американските военновъздушни сили. С други думи, контролът върху тези ключови писти би определил достъпа до самата територия.

От тактическа гледна точка, в случай на военни действия на САЩ, датчаните биха се опитали незабавно да унищожат пистите, използвайки специалните части на Jaegerkorps, които Копенхаген е разположил на територията през януари 2026 г. Мисията не би включвала защита на летищата, а изпълнение на превантивна операция за отблъскване. Планът вероятно би включвал идентифициране на критични сегменти от пистата и детониране на взривни заряди на ключови интервали. В такъв сценарий скоростта би била най-важният елемент: датските войски биха трябвало да действат, преди американските транспортни самолети да могат да пристигнат и да извършат чисто кацане.

Това би било достатъчно, за да се образуват кратери по пистите, вместо да се унищожат напълно; дълбоките кратери и структурните повреди биха направили кацането на тежки транспортни самолети невъзможно. Дори издръжливият C-130 не би могъл да използва кратерирани писти. Кратерите също не биха били тривиални или лесни за отстраняване; арктическите условия забавят ремонтите, а отдалеченият характер на Гренландия означава, че би било налично ограничено оборудване. С други думи, няколко добре разположени експлозии биха могли да затворят летище в Гренландия за седмици.

Планът на Дания показва, че са осъзнали, че не могат да победят САЩ военно

и вместо това са избрали да повишат цената на интервенцията.

Стратегията за отказ би накарала САЩ да използват алтернативни методи за навлизане на острова - най-вероятно десант на морска територия в бъдеще. Датските сили в Гренландия не биха имали силата да предотвратят това. Но това би изисквало Съединените щати да ангажират повече сили и като цяло да поемат по-голям риск от действия. Както показа неотдавнашният пожар на борда на USS Gerald R. Ford, съществуват рискове от разполагането на голям брой войски по света, дори извън бойни действия.

Психологически, унищожаването на пистите на Гренландия и необходимостта от по-голямо присъствие на острова биха могли да бъдат значителни, превръщайки лесна кампания срещу слаб съюзник в по-скъпа и ангажирана операция. В съвременната война инфраструктурата е основна цел и отказът на достъп е също толкова важен, колкото и бойната мощ лице в лице, особено когато асиметрични сили са в опозиция.

Жестовете на САЩ за завземане на Гренландия – и очевидният план на Дания да саботира летищата – говорят за стратегическата стойност на Гренландия, която вероятно ще продължи да привлича интереса на великите сили през следващите години.

Доколко Съединените щати биха били възпрепятствани от саботажната операция на Дания, остава открит въпрос. В бъдеще великите сили, борещи се за контрол над Гренландия или други арктически територии, вероятно ще обърнат внимание на готовността на Дания да саботира критична инфраструктура в името на отказ на достъп.