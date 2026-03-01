Ново оръжие срещу дронове: американските войски получават интелигентен мерник за пушки

Армията на Съединените щати интегрира компютъризирания мерник за пушка SMASH 2000 в многонационално обучение за противодействие на дронове по време на съвместен операторски курс в Германия.

Системата за управление на огъня, базирана на изкуствен интелект, се внедрява, за да даде на пехотните подразделения възможност за унищожаване на малки безпилотни летателни системи на ниво взвод.

Армията на Съединените щати интегрира компютъризирани мерници за пушка, произведени в Израел, в многонационално обучение за противодействие на дронове в тренировъчната зона Графенвьор в Германия на 12 февруари 2026 г., където американски и съюзнически войски проведоха квалификации за оръжия, използвайки системата SMASH 2000.

Дейността се проведе по време на съвместния многодоменен операторски курс на ВВС за противодействие на безпилотни летателни системи, според скорошно прессъобщение на службата, цитирано от Defence Express.

Интеграцията отразява нарастващите усилия на силите на САЩ и НАТО да адаптират пехотните подразделения към нарастващата заплаха, породена от малки безпилотни летателни системи, които все по-често се появяват в съвременните бойни среди. Обучението имаше за цел да предостави на персонала на фронтовата линия практически метод за борба с ниско летящи дронове, използвайки стандартни служебни пушки, оборудвани с усъвършенствана технология за управление на огъня.

Според съобщението, американски войници, летци, морски пехотинци и белгийски войници са участвали в квалификации за бойни стрелби, използващи системата SMASH 2000. Курсът се фокусира върху операции за борба с безпилотни летателни апарати в множество области, като се набляга на координацията между видовете и съюзническите сили, действащи в споделено въздушно пространство и оспорвани среди.

SMASH 2000, разработена от израелската компания SMARTSHOOTER,

е най-лекият преносим вариант от семейството системи за управление на огъня на компанията. Устройството комбинира изкуствен интелект, компютърно зрение и усъвършенствани алгоритми за проследяване, за да помогне на спешените сили да откриват, проследяват и се справят с въздушни и наземни заплахи. Системата е проектирана да подобри вероятността за попадение срещу бързо движещи се цели, особено малки дронове, които са трудни за поразяване с помощта на конвенционална оптика.

Според SMARTSHOOTER, технологията предоставя доказано в бой решение за трудно унищожаване на малки безпилотни летателни системи, като същевременно остава съвместима със стандартните пехотни оръжия. Компанията потвърди появата на системата в армейските доклади след учението, заявявайки: „Горди сме да видим нашия SMASH 2000L (3000) споменат в доклади на американската армия от обучение за борба с дронове в Европа. Ние сме фокусирани върху предоставянето на прецизни и надеждни възможности за променящите се оперативни нужди.“

Системата SMASH първоначално беше избрана от Съвместната служба за борба с малки безпилотни летателни системи на САЩ (JCO) и Дирекцията за техническа поддръжка на нередовните военни действия (IWTSD) като кинетично решение, предназначено за операции срещу дронове на ниво взвод. Оттогава тя е въведена в експлоатация от Силите за специални операции на САЩ, Морската пехота на САЩ и няколко съюзнически военни от НАТО.

Както отбелязва компанията, семейството системи за управление на огъня SMASH е проектирано да подобри прецизността и ситуационната осведоменост чрез електронно подпомагане на процеса на стрелба. Монтирана директно върху пушка, системата позволява на оператора да определи цел, докато бордовият софтуер непрекъснато следи движението и изчислява решение за стрелба. Оръжието стреля само когато системата определи, че вероятността за успешно попадение отговаря на програмираните параметри.

Този подход се различава от традиционните оптични мерници, като активно управлява освобождаването на изстрела, а не просто подпомага прицелването. Технологията намалява пропуснатите изстрели срещу маневриращи въздушни цели и позволява на отделни войници да атакуват дронове, без да разчитат на по-тежки системи за противовъздушна отбрана или специализирани прехващачи.

Системата SMASH 2000 е предназначена за оспорвани среди, където ефектите от електронната война, ограниченията на терена или логистичните ограничения могат да ограничат достъпа до монтирани на превозни средства системи за борба с безпилотни летателни апарати.