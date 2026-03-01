САЩ не планират мащабна наземна операция в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не планира мащабна сухопътна операция в Иран. Това каза председателят на Комисията по разузнаване на Сената Том Котън в интервю за CBS News.

Том Котън отбеляза, че боевете ще се водят предимно в морето и във въздуха.

„Очевидно е, че един от рисковете на подобна кампания е възможността самолет да бъде свален, а президентът никога не би изоставил пилот. Така че, разбира се, имаме спасителни сили в региона, готови да излетят и евакуират от иранска територия всеки свален пилот. Но, освен ако не се появят подобни необичайни обстоятелства, президентът няма планове за големи сухопътни сили в Иран“, подчерта Котън.

Според него, приоритетната цел на американската военна операция срещу Иран през следващите няколко дни или седмици ще бъде унищожаването на огромния му ракетен арсенал.

„Първо, искам да подчертая какво ще се случи през следващите дни и вероятно седмици. Иран наистина разполага с масивен ракетен арсенал и това ще бъде приоритетната цел на тази военна кампания: унищожаване на този арсенал, който заплашва американските сили от Индийския океан до Западна Европа“, отбеляза Котън.

Котън заяви още, че „няма прост отговор“ на въпроса кой ще ръководи Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей.

„Не мисля, че някой може да ви даде прост отговор“, каза Котън в предаването „Face the Nation with Margaret Brennan“. „Вероятно в момента има много надпревари вътре в Иран; те имат много консултативен, съвещателен процес за замяна на върховния лидер. Има причина, поради която той не искаше да има ясен план за наследяване."