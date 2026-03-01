Как се развиха ударите на САЩ и Израел срещу Иран: тайни ракети и кибератаки

Обикновено военните нанасят удари по врага, докато той спи. Но в отклонение от тактиката „шок и ужас“, използвана по време на нощното бомбардиране на Багдад през март 2003 г., САЩ и Израел започнаха операция „Епична ярост“ в пълна светлина.

Това беше премерен ход, предназначен да порази лидерите на Иран, докато те провеждаха срещи в началото на работната седмица. Израелското и американското военно разузнаване бяха набелязали аятолах Али Хаменеи, върховния лидер на Иран, който държеше страната си в желязна хватка от 1989 г. насам.

За президента на САЩ Доналд Тръмп, който имаше за цел смяна на режима и беше окуражен от успеха на операцията си във Венецуела, това беше прекалено добра възможност, за да я пропусне.

Вълни от крилати ракети „Томахок“ бяха изстреляни от американски разрушители от клас „Арли Бърк“ за първоначалното проникване в противовъздушната отбрана на Техеран, вече отслабена от „12-дневната война“ през юни миналата година.

Нисколетящите прецизни оръжия се движеха с подзвукова скорост,

използвайки навигация по терена, което им позволяваше да избегнат радарното откриване за ранно предупреждение, като се придържаха към земята, преди да бъдат докладвани експлозии в близост до стратегически места.

Използваните „Томахок“ бяха класифициран вариант, различен от всички видяни досега: черни, с крила, извити напред. Анализатори предположиха, че модернизация ги е направила по-незабележими и по-ефективни.

Високопрецизната, многопластова операция, включваща някои от най-новите и най-модерни оръжия в арсеналите на САЩ и Израел, беше в ход.

През следващите 12 часа американските военни нанесоха близо 900 удара от суша, море и въздух. Израел разположи над 200 самолета, за да удари повече от 500 цели в цялата страна.

Крилатите ракети, които могат да поразяват цели от разстояние 1000 мили, дори в силно защитено въздушно пространство, проправиха пътя за разгръщането на изтребители F/A-18 и F-35, излетяли от USS Abraham Lincoln в Арабско море.

F-35, използван и от израелските въздушни сили, е стелт изтребител от пето поколение, способен да избягва радарното засичане и да носи прецизно насочвани боеприпаси. Ракетите му могат да откриват и унищожават радарни инсталации, за да заслепят врага.

Целите включваха командни съоръжения на Ислямската революционна гвардия (IRGC), средства за противовъздушна отбрана, ракетни и дронови пускови площадки и военни летища. Според съобщения от Иран, имало цивилни жертви, включително деца в училище за момичета.

Нито една съвременна военна операция не е пълна без съпътстващи кибератаки. На място в Иран се спуснала цифрова мъгла, след като официалните новинарски сайтове, комуникациите за сигурност и критичните инфраструктурни системи спрели да функционират, пише The Times.

Целта беше да се попречи на способността на ИРГК да координира и провежда контраатаки. Електронната война наруши навигационните и комуникационните системи.

Според The Wall Street Journal израелски хакери проникнаха в популярна молитвена апликация, което им даде достъп до телефоните на милиони хора. Пробивът, част от по-широка вълна от кибератаки, позволи на Израел да изпрати съобщения на ирански военни, призовавайки ги да се въстанат срещу режима.

Комплексът на върховния лидер беше една от първите цели.

Според американски официални лица, благодарение на разузнавателна информация в реално време и усъвършенствани системи за проследяване, местонахождението на аятолаха беше установено в неговата резиденция, въпреки че 86-годишният мъж беше извън публичното пространство от последната конфронтация през юни 2025 г. Според New York Times, ЦРУ е предало на Израел разузнавателната си информация за местонахождението на Хаменеи.

Не е имало една ракета, а концентрирана вълна от атаки. Израел, след като се е координирал със САЩ, е хвърлил 30 бомби върху обекта с висока степен на сигурност в квартал Пастьор Стрийт в Техеран, според непотвърдена информация от израелския канал 12. Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, но израелските въоръжени сили са публикували видео от атаката.

Сателитни снимки от Airbus Defence and Space показаха, че комплексът Beit-e Rahbari е разрушен. Множество сгради са се срутили, включително така наречената „Къща на лидерството“, офисът на Хаменей и основното му място на пребиваване. Дърветата са били повалени, превръщайки мястото в огромно развалище, а димът е изпълнил въздуха.

Джъстин Кръмп, военен анализатор, заяви, че „наслагването на боеприпаси е било с цел да се разруши сградата и след това да се удари по руините, за да се гарантира, че целите няма да оцелеят и да преодолеят каквато и да е защита или подсилване“.

Комплексът на Хаменей е бил разрушен в „мощен, изненадващ удар“, според Бинямин Нетаняху, израелския министър-председател. Тръмп каза на иранците:

„Иран ще бъде ваш. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред.“

Самоубийствени дронове, моделирани по иранските устройства „Шахед“, бяха използвани за първи път от американската армия, съобщи Пентагонът. Евтините еднопосочни дронове за атака са подобни на тези, които са били широко използвани във войната на Русия срещу Украйна.

Като „лоутеринг“ боеприпаси, те могат да летят в целевата зона за продължителен период от време, преди да се гмурнат към целта си и да експлодират. Дроновете „Шахед“, използвани от Русия в Украйна, са били заловени от украинските въоръжени сили и подробно изследвани от западните военни.

Американските дронове изглеждаха идентични с новите Lucas (евтина безпилотна бойна система) на стойност 35 000 долара, произведени от SpektreWorks, базирана в Аризона.

Иран отвърна бързо, изстрелвайки стотици ракети и дронове в отговор на първоначалните атаки, насочени срещу американските войски в региона и градовете в Израел и арабските страни, съюзници на Вашингтон. Ракети бяха изстреляни срещу преди това безопасни райони, като Дубай, като някои от тях проникнаха през противовъздушната отбрана.

Техеран предупреди, че пролива Хормуз, тесният проход, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, е затворен, което породи опасения от рязко покачване на цените на петрола. Британски F-35 и Typhoons излетяха от RAF Akrotiri и Al-Udeid в Катар, за да защитят базите.

В неделя, след като смъртта на върховния лидер беше потвърдена, Иран заяви, че „в следващите минути“ ще започне най-голямата офанзивна операция в историята на въоръжените си сили срещу Израел и американските бази.

Стотици иракчани се опитаха да щурмуват укрепената Зелена зона в Багдад, където се намира американското посолство.

Въпреки че САЩ бяха подготвени за офанзива, продължаваща няколко дни, анализатори посочиха, че запасите от ракети в региона не са неограничени.