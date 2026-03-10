Тръмп подарява евтини обувки на "най-добрите" си мъже, те се страхуват да не ги носят

Съчетавайки огромен костюм с дълга червена вратовръзка, президентът Доналд Тръмп е известен с това, че е пренесъл в Белия дом визията на търговец от Уолстрийт от 80-те години. Често той носи и бейзболна шапка.

Сега, изправен пред недоволство в движението MAGA заради апетита му за чуждестранни войни, спираловидната цена на петрола и потенциално вредните междинни избори по-късно тази година, Тръмп е измислил модно решение, за да насърчи единството на републиканците: чифт официални обувки за 145 долара.

Президентът подарява чифтове от любимата си марка на членове на администрацията си, според The ​​Wall Street Journal.

Държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на войната Пит Хегсет са получили няколко чифта обувки Florsheim през последните месеци. Други, на които бяха подарени класическите обувки с връзки на марката, са водещият на Fox News Шон Ханити, сенаторът Линдзи Греъм и водещият на подкаст Тъкър Карлсън.

Твърди се, че Тръмп обича да открива заседанията на кабинета с проверка как хората се наслаждават на "невероятните" обувки.

"Получихте ли обувките?", пита той.

Основана през 1892 г., марката от Уисконсин предлага чифт класически оксфордски обувки на промоция за 59,90 долара. Тръмп плаща сам за обувките и избира кой да ги носи.

"Всички момчета ги имат", каза служителка от Белия дом. "Истерично е, защото всички се страхуват да не ги носят", пошегува се друга.

Твърди се, че един член на кабинета се е оплакал, че е трябвало да се откаже от обувките си Louis Vuitton за евтината американска марка. 79-годишният Тръмп се влюбил в обувките на Флорсхайм миналата година, след като заключил, че му е нужно нещо по-удобно за дългите дни в Овалния кабинет.

Обувките са известни с това, че предлагат подкрепа, без да правят компромис със стила. Сътрудник ентусиаст беше Майкъл Джексън, който изпълни лунната походка в чифт черни мокасини на компанията.

Тръмп обикновено прилага благодарствена бележка към получателите на обувките или подписва кутията. На една кутия с обувки в офиса му пише "Скот" - очевидно предназначена за Скот Бесент, министъра на финансите.

Пристъпът на щедрост започна миналата година, когато Тръмп смути неназован политик в Овалния кабинет, като предположи, че малкият му размер обувки вероятно означава недоразвитие другаде. Ванс си спомни важната среща между него, Тръмп, Рубио и анонимния четвърти политик в интервю за подкаст през декември.

"Президентът сякаш вдига ръка и казва: "Не, не, не, чакай секунда. Има нещо много по-важно. Обувките", спомня си Ванс. "Той надникна под бюрото Resolute и каза: "Марко, Джей Ди, имате ужасни обувки. Трябва да ви вземем по-добри.". Той излезе от кабинета и грабна каталог. Случайно в стаята имаше и друг политик... и всъщност президентът ни показа този невероятен каталог с обувки. После ни подари четири чифта обувки. Той каза: "Марко, какъв е твоят номер обувки?" И Марко очевидно е 11 и половина. После попита: "Джей Ди, какъв е твоят номер обувки?" Моят номер обувки е 13. Накрая попита този политик, когото няма да засрамя, какъв е неговият номер обувки, и той отговори "седем". Президентът се облегна назад в стола си и каза: "Знаете, че можете да разберете много за един човек по номера на обувките му."

По-късно обаче се появиха снимки на Рубио с новият му чифт обувки, които изглеждаха поне два пръста по-големи от краката му, което предизвика спекулации, че заради обсесията на Тръмп с размерите, мъжете може и да са послъгали за това кой номер обувки носят.