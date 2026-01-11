Рубио се появи с обувки, по-големи от крака му... били подарък от Тръмп

Когато Доналд Тръмп сметнал обувките на най-високопоставените членове на кабинета си, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, за твърде овехтели, той им поръчал по няколко чифта любими официални оксфордски обувки.

И миналата седмица и двамата послушно носеха подаръците в Белия дом. Но президентът навярно е мислел краката на Рубио за по-големи, тъй като беше очевидно, че обувките му са с няколко номера над неговия.

Мъжете показали на журналисти от New York Times, които интервюираха Тръмп, обяснявайки, че президентът ги е купил. 41-годишният Ванс дори "вдигнал крака си във въздуха, за да покаже на президента чифта, който носи", съобщи вестникът.

И Ванс, и Рубио, които Тръмп очевидно е нарекъл "деца" по време на интервюто, са получили подарени четири чифта черни обувки, в жест, който може да се разглежда като ход на проява на власт.

Вицепрезидентът разкри миналия месец, че шефът му е прекъснал "наистина важна среща", за да критикува обувките им. Той надникнал под бюрото Resolute и казал:

"Марко, Джей Ди, имате ужасни обувки. Трябва да ви намерим по-добри обувки."

Ванс твърди, че президентът е попитал за размера на обувките им, като 54-годишният Рубио е съобщил, че е 11 и половина, а Ванс - 13. Ала когато трети политик казал, че е номер 7, Тръмп направил груба шега.

"Президентът", спомня си Ванс, "той сякаш се облегна назад на стола си и каза: "Знаете ли, можете да разберете много за един човек по номера на обувките му..."

Което би било поне причина държавният секретар и вицепрезидентът да преувеличават размерите си.