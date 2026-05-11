Костадинов: Предложените от кабинета "Радев" мерки показват некомпетентност

Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

Според Костадинов не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. "Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика", посочи той.

"Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум", допълва той. Според него лидерът на "Прогресивна България" няма да предприеме нито една от тези мерки.

По-рано днес от "Прогресивна България" (ПБ) обявиха, че са внесени в Народното събрание два законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики. Единият е за промени в Закона за защита на конкуренцията, а другият в Закона за защита на потребителите. От формацията посочиха още, че ще внесат законопроект за удължаване на Закона за еврото с година.