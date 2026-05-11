Външният вид на Путин разпали нови конспирации

"Страхливият и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред нови въпроси относно влошеното си здраве, след като беше видян с подуто и "видимо остаряло“ лице по време на парад за Деня на победата в Москва.

През уикенда Русия отбеляза 81-вата годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия през 1945 г. с необичайно приглушен парад, който за първи път от години не включваше бронирани машини или балистични ракети.

Лицето на Путин предизвика въпроси

Но малцина се вслушаха в твърденията на Путин на митинга за водене на "справедлива война" срещу "агресивните сили“ на Украйна. Вместо това критиците му се фокусираха върху изпъкналите бузи на лидера.

Украинският коментатор Антон Геращенко посочи един неласкателен образ на 73-годишния бивш шпионин, публикувайки: "Лицето на победител и лидер на суперсила“.

"Изглежда санкциите са стигнали дори до ботокса на Путин“, добави критикът.

Мониторинговата група Crimean Wind е на мнение, че историята е показвала как много от диктаторите видимо са отстарявали преди падането на режима или дори преди смъртта си.

"Учените свързват това с хроничен стрес, параноичен страх от загуба на власт и изолация, които ускоряват стареенето на тялото", добавят в анализа си Crimean Wind.

Здравето на Путин отдавна е предмет на дебати. В края на 2025 г. наблюдатели забелязаха изпъкнали вени и необичайно стискане на юмруци, докато той се ръкуваше със здравен експерт.

Руският лидер се срещна с 22-годишната Екатерина Лещинская, председател на руското движение "Здраво отечество“, за да обсъдят възможността за забрана на продажбата на електронни цигари в страната, когато бяха забелязани следите по ръцете му.

Докато се протягаше да се ръкува с жената, дясната ръка на руския лидер се виждаше с видими изпъкнали вени, изпъкнали сухожилия и тънка, набръчкана кожа.

Кадри от момента показват как руският лидер нервно движи пръстите си и ги стиска в юмрук под ръкава на сакото си.

След разпространението на клипа в интернет, а по-късно и в полските медии, украински източници предполагат, че руският диктатор може да страда от болка.

Путин разхлабва хватката си?

Врагът на Путин, Леонид Невзлин, видя "смаляващия се“ парад от миналия уикенд без военна техника за първи път от почти две десетилетия като символ на разхлабването на хватката на Путин.

Той създаде "държава, в която основният ритуал е съсредоточен около един застаряващ мъж, свиващ се заедно със своите способности. Режимът е структуриран така, че въпросът за неговото бъдеще се е превърнал във въпрос за здравето на един старец. Не за избори, не за политически курс, не за разделение в елитите. Относно кардиограмата, за появата на измършавели ръце. Това са единствените места, където промяната все още е възможна в страната. Защото този орган, както всеки друг, има краен срок".

"Може да се предположи, че този парад ще бъде последният му", добави анализатора Иван Яковина.

Друг украиснки анализатор обвини Путин, че е използвал съветското поражение над нацистите във Втората световна война за свои собствени пропагандни цели.

"На празен площад, почти без [военно] оборудване, под купол за електронна война, той се опитва да приватизира чужда победа, за да оправдае собствената си срамна, престъпна война. Вместо национален празник, получихме лична "специална операция“ на един дълбоко уплашен, застаряващ диктатор. Празник за един човек за сметка на цялата страна", добавя анализаторът.

Украинският коментатор Алексей Копитко каза, че Путин губи своите фанатични провоенни мажоретки.

На парада центърът на вниманието не беше лидерът на суперсила, а уморен старец с лъжливи очи, когото все още толерират. И Путин усеща това.

"Неговият опит и умения все още му помагат да сложи правилната маска, когато общува, но в момента, в който остане сам със себе си - всичко си личи по лицето му. Нисък, грохнал мъж, превиващ се под тежестта на бреме, което вече не може да вдигне", добавя Копитко.

Напрегнатите, тъжни лица на обкръжението на Путин периодично се появяваха на камерата. Като цяло, никакъв ентусиазъм, никакво празненство.

Никога преди служителите по сигурността не са се навъртали толкова близо около Путин.

"Можете да потърсите сравнение с парадите от предишни години. Охраната винаги е там, това е протокол, но никога не е имало такова навъртане. Или самият Путин се страхува, или е настроен и сплашен по този начин, което го кара да стане страхлив и параноичен", на мнение е Копитко.

Той изглежда "сам и изолиран“ в своя балон за сигурност.

Поредната теория на конспирацията около здравето на Путин идва на фона на жертвите през последния месец, в които Русия загуби 7480 души персонал - убити, ранени и пленени - през първата седмица на май. Това се равнява на една загуба на всеки 80 секунди.