Саудитска Арабия прехвана 7 ракети, отломки паднаха до енергийни обекти

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала и унищожила седем балистични ракети, изстреляни към източната част на страната, като отломки са паднали в близост до енергийни обекти, предаде Ройтерс, като цитира министерството на отбраната.

Министерството заяви, че се работи по оценка на евентуалните щети, но не посочи кой е изстрелял ракетите.

Свързани статии Тръмп ескалира: Иран може да бъде унищожен за една нощ

Саудитска Арабия стана обект на атака от стотици ирански ракети и дронове от началото на войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран. Повечето от тях са били прехванати, според властите. Техеран нанася удари срещу Израел и арабските държави от Персийския залив, в които се намират американски военни бази.

(БТА)