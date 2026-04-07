Саудитска Арабия прехвана 7 ракети, отломки паднаха до енергийни обекти

Те са били изстреляни към източната част на страната

07.04.2026 | 08:34 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала и унищожила седем балистични ракети, изстреляни към източната част на страната, като отломки са паднали в близост до енергийни обекти, предаде Ройтерс, като цитира министерството на отбраната.

Министерството заяви, че се работи по оценка на евентуалните щети, но не посочи кой е изстрелял ракетите.

Саудитска Арабия стана обект на атака от стотици ирански ракети и дронове от началото на войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран. Повечето от тях са били прехванати, според властите. Техеран нанася удари срещу Израел и арабските държави от Персийския залив, в които се намират американски военни бази.
(БТА)

