Нови седем случая на морбили в областите Враца и Плевен

Болниците там са пълни с хоспитализирани пациенти

07.04.2026 | 12:30 ч.
БГНЕС

Нови седем случая на заразени с морбили са регистрирани в областите Враца и Плевен. Това съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ). С тях общият брой на случаите на морбили в страната става 80, като данните са обобщени към 6 април. 

Морбили, известни още като дребна шарка, са остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с:

  • обща интоксикация;
  • възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища;
  • характерен кожен обрив;
  • възможни усложнения, особено при деца и хора с отслабена имунна система.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето. 

Преди дни служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла заради хоспитализирани пациенти, заболели от морбили. 

