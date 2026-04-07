Румен Радев: ПП-ДБ имат твърде много грехове, за да бъдат коалиционен партньор

Според него работели усилено да похитят изборите

07.04.2026 | 09:26 ч. 120
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев заподозря ПП-ДБ, че работят усилено да похитят парламентарните избори. Той ги обвини, че имат твърде много грехове и няма как да бъдат коалиционни партньори.

"След като похитиха Конституцията, сглобкаджиите от ПП-ДБ вече работят усилено да похитят и парламентарните избори. Планът им е в ход с официално поисканата помощ от ЕС, с внушение за предполагаемо хибридно външно влияние върху изборите. Какво означава това и някой вижда ли на терен такова влияние?

Очевидната цел на ПП е да дискредитират изборите като направят паралел с румънския модел, за да се удължи властта на служебното правителство на Гюров, което е на практика нелегитимно. Тези хора дори не могат да си представят до каква степен злепоставят България в ЕС с поведението си.
Апелирам всички български граждани да не допуснем този брутален и нелеп опит да бъдат откраднати изборите. България сама избира своето Народно събрание и никакви намеси отвън не могат да подменят вота на българските граждани.

ПП-ДБ имат твърде много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор. Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на сегашната политическа класа и нейното време свърши".

румен радев Прогресивна България ПП-ДБ
