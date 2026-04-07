Русия представи боен робот, въоръжен със скорострелно минометно оръдие ВИДЕО

Русия представи бойно полеви робот, въоръжен със скорострелна минометна система, способна да "зарежда и изстрелва снаряди без човешка намеса“.

Експерименталната машина, наречена наземна роботизирана система "Куриер“, е заснет за първи път по време на изпитания с реални стрелби с новоразкрит минометен модул "Багулник-82“.

Във видеото се вижда как ниският верижен робот върти купола си в снежно поле, преди да изстреля серия от 82-милиметрови минометни снаряди по отдалечена учебна цел.

След изстрел, автоматизирано механично рамо се задейства, бързо вкарвайки нови снаряди в тръбата на минохвъргачката.

Цикълът на презареждане отнема около пет секунди, без да са необходими човешки войници близо до оръжието.

Системата е проектирана да работи дистанционно на бойното поле и скоро може да бъде разположена в Украйна.

Самият модул "Багулник-82“ не беше публично разкрит преди появата на този кадър.

UGVs (Unmanned Ground Vehicles) are the next land warfare revolution

Russian Courier UGV adopts a robotic arm in this video in a battlespace trial to reload mortar bombs thereby making mortar firing fully unmanned

Военни анализатори смятат, че той вероятно е базиран на руския лек минохвъргачка 2Б24 82 мм. Но мащабът на автоматизацията може да показва нова, специално създадена система, пригодена за роботизирана употреба, тъй като войната се разиграва между роботи без хора на огневата линия.

Информацията за новото оръжие идва на фона на поредни атаки, които си разменяха двете страни. При руска атака от изминалото денонощие срещу украинския град Одеса, при който загинаха трима, сред които и дете на две години.

Русия е бомбардирала цивилни райони на Украйна, откакто нахлу в съседната си държава преди малко повече от четири години, убивайки над 15 хиляди души, според Организацията на обединените нации.

Русия е взела на прицел и украинската електропреносна мрежа, а нощните баражни обстрели са засегнали енергийната инфраструктура в Черниговска, Сумска, Харковска и Днепровска области, каза Зеленски.

Руското министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана е свалила 50 украински дрона през нощта.

Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратьев заяви, че осем души, включително две деца, са ранени при серия от украински атаки с дронове срещу Новоросийск, едно от най-големите черноморски пристанища на Русия. Атаката е повредила шест жилищни сгради и две частни къщи, каза той.

Непотвърдени медийни съобщения сочат, че дроновете са били насочени към нефтения терминал Шесхарис в черноморското пристанище.

Миналата седмица украински дронове са ударили нефтени съоръжения във Финския залив, в северозападна Русия.