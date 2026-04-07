Новини Днес | 53

Ученик намушка смъртоносно с нож учителката си в Русия

Мотивите за нападението засега не са известни

07.04.2026 | 12:22 ч. 21
Снимка: архив, БГНЕС

Учителка беше смъртоносно прободена с нож тази сутрин от 17-годишен ученик в Пермска област в Русия, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти. 

Олеся Багута, преподавателка по руски език и литература в училището в Добрянка, беше приета в болница в "много тежко състояние", след като била наръгна близо до входа на училището, съобщи губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин. 

"Раните с нож са нанесени на учителката от 17-годишен тийнейджър", написа той в приложението Телеграм и добави, че “нападателят е арестуван от полицията”. 

"За съжаление, въпреки всички усилия на лекарите, не успяхме да спасим живота" на Олеся Багута, добави губернаторът в съобщение, публикувано два часа по-късно. 

Според Руския следствен комитет жената, родена през 1970 г., е била класен ръководител на класа, в който е учил нападателят ѝ, като мотивите му засега не са известни.

От началото на година руските власти съобщиха за няколко случая на насилие в училища, включително две нападения с нож в университета в Урал и в училище в Сибир, както и за нападение с въздушна пушка в Централна Русия. 
(БТА)

