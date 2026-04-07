"Самолетът на Страшния съд“ на САЩ кръжи около командния център за ядрена война

Командният самолет на президента Доналд Тръмп кръжи над американска база, в която се намира командният център на американските ядрени сили.

Boeing E-4B "Nightwatch“, известен още като "Самолетът на Страшния съд" е направил няколко обиколки над военновъздушната база Офът в Небраска в понеделник.

Масивният самолет служи като летящ команден пункт за висши служители, включително президента, вицепрезидента и военния министър, по време на кризи.

Машината е силно модифициран Boeing 747, проектиран да оцелее при ядрени взривове, електромагнитни импулси (EMP) и други най-лоши сценарии.

Данните от проследяването на полета показват, че E-4B е напуснал Офът в 10:17 ч. източно време, като е направил поне шест кръга над него и се е издигнал над Страхан, който е на около 40 мили източно.

Военната база е дом и на флотилията от самолети E-4B, което предполага, че полетът е рутинно упражнение, за да се гарантира, че самолетът е подготвен за реална извънредна ситуация.

Мистериозното пътуване обаче идва след новината, че иранската страна е отхвърлила последното предложение за прекратяване на огъня, което имаше за цел да проправи пътя за край на войната в Близкия изток.

Вчера в изявление Тръмп заплаши да излее "ад“ върху Техеран, ако не се съгласи на сделка до вторник за повторно отваряне на жизненоважния маршрут за глобални енергийни доставки.

Рутинни тренировки

Полетът на E-4B обикновено е част от стандартни тренировъчни операции, предназначени да поддържат пилотите и екипажите на мисиите компетентни в критични умения.

Те включват приборни подходи, кацания с докосване и тръгване, маневри на ниско ниво и схеми на изчакване, всички от съществено значение за поддържане на готовност по време на извънредни ситуации.

🇺🇸 One of America's "Doomsday Planes", the Boeing E-4B Nightwatch, was spotted circling above Offutt Air Force Base in Nebraska just hours before Trump's deadline for Iran expires. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

Въздушното пространство на юг и югоизток от Офът обикновено се използва за тези упражнения, тъй като има по-малко граждански въздушен трафик, отколкото по-натовареното небе над Омаха и близките търговски летища.

Операциите в тези коридори позволяват на екипажите безопасно да извършват повтарящи се тренировъчни кръгове, без да нарушават гражданската авиация.

Много от циклите, предприети в понеделник, включваха повтарящи се ниски подходи към пистите на Офът, последвани от незабавни излитания, маневра, известна като докосване и тръгване. Тези упражнения помагат да се гарантира, че пилотите остават готови за бързо излитане, ако самолетът е необходим по време на криза.

Поне един самолет E-4B, известен като Националния въздушно-десантен оперативен център, остава в денонощна готовност

Американските военновъздушни сили публично определиха тези мисии като стандартни тренировъчни полети и публикуваха официални изображения, показващи самолети E-4B, извършващи подобни тренировъчни полети в Средния Запад от Офът.

Последният публикуван полет на E-4B е бил през януари, когато самолетът е бил забелязан в Лос Анджелис, Калифорния.

Самолетът кацна на международното летище в Лос Анджелис за първи път от 51 години. На борда беше министърът на отбраната Пийт Хегсет, както и множество кореспонденти на консервативни медии.

Но въпреки слуховете, циркулиращи онлайн, Пентагонът поясни, че спирката в Лос Анджелис е била планирана като част от националното турне на Хегсет "Арсенал на свободата“, кампания, фокусирана върху изтъкването на американското производство в областта на отбраната и засилването на усилията за набиране на военни.

Излитането на самолета предизвика вълнение и спекулации в социалните медии, като потребителите свързаха присъствието му с неотдавнашното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и се опасяваха, че това е сигнал за ескалация към война.

Полетът в понеделник съвпадна с развитие на войната в Близкия изток, което породи теории, че може по някакъв начин да е свързан.

Иранските държавни медии съобщиха в понеделник, че Техеран иска окончателен край на конфликта, като отхвърли план, предложен през нощта от Пакистан след трескави посреднически преговори.

Предложението на Пакистан, наречено "Исламабадско споразумение“, размени плана с Иран и САЩ, който включва незабавно прекратяване на огъня, последвано от споразумение за окончателно прекратяване на войната.

Междувременно Израел удари трети нефтохимически обект в Иран от събота насам, преди предупреждението на Тръмп да унищожи електроцентралите на страната, освен ако Ормузкият проток не бъде деблокиран.