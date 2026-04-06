Тръмп ескалира: Иран може да бъде унищожен за една нощ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран може да бъде "унищожен за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта", предаде Ройтерс.

На пресконференция Тръмп съобщи също, че американски военни са били подложени на обстрел от близко разстояние по време на операцията по спасяването на втория американски пилот в Иран.

Президентът коментира и публикации в медиите за спасяването на пилота, заявявайки, че ще настоява журналистът, публикувал информацията за операцията, да обяви източника си.

Тръмп предупреди, че при отказ на журналиста да обяви своя източник може да се стигне до лишаване от свобода.

Разрушение за 4 часа

Доналд Тръмп заяви, че военните имат планове за унищожаване на всички мостове и електроцентрали в Иран за период от четири часа, ако срокът за неговото мирно споразумение не бъде изпълнен.

„Имаме план - съобразно мощта на нашата армия - при който всеки мост в Иран ще бъде разрушен до 12:00 часа тази нощ, всяка електроцентрала ще бъде извън строя, горяща, експлодираща и никога повече няма да се използва. Говоря за пълно разрушение до 12:00 часа (полунощ), и това ще се случи в рамките на четири часа, ако решим“, каза Тръмп на пресконференция.

По-рано той определи 20:00 ч. местно време във Вашингтон (полунощ по Гринуич) във вторник като краен срок за Иран да се съгласи да отвори отново Ормузкия пролив.