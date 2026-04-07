Историческо лунно пътешествие: Умът ми не побира това, което се вижда с невъоръжено око от Луната в момента!

Американският президент Доналд Тръмп се обади на астронавтите от лунната мисия на НАСА "Артемис 2" ("Артемида 2"), за да ги поздрави след прелитането им покрай Луната – първото от повече от половин век насам, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Днес вие влязохте в историята и направихте цяла Америка наистина горда, невероятно горда", заяви той в телефонен разговор с тримата американци и канадския член на екипажа. "Вие сте истинските първопроходци на нашето време", добави Тръмп.

След като достигнаха по-далеч в космоса, отколкото всеки друг човек досега, астронавтите от мисията "Артемида 2" насочиха лунния си кораб към Земята тази нощ, с което приключиха лунното си пътешествие, което разкри гледки от обратната страна на Луната, невиждани досега от човешко око. Тяхното прелитане покрай Луната – първото за НАСА от ерата на "Аполо" – донесе богати научни данни и даде възможност за наблюдение на небесните гледки. Това беше важна стъпка към достигането на човек близо до южния полюс на Луната, което е планирано да се извърши след две години.

Пълно слънчево затъмнение посрещна тримата американци и канадския им колега, докато Луната временно се намираше между тях и Слънцето. Меркурий, Венера, Марс и Сатурн бяха видими за тях в небето. Виждаха се и местата за кацане на "Аполо" 12 и 14.

"Артемида 2" подобри с 6600 км рекорда за разстояние, поставен от "Аполо 13" през 1970 г.

Капсулата "Орион" на НАСА достигна максимално разстояние от 406 771 километра от Земята, преди да направи обратен завой зад Луната.

"Умът ми не може да побере това, което се вижда с невъоръжено око от Луната в момента. Просто е невероятно", съобщи по радиото канадският астронавт Джереми Хансен. Той предизвика "това поколение и следващото да се погрижат този рекорд да не остане дълго неподобрен".

(БТА)