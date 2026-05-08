Радев: Първо трябва да пречупим трендът на растящите цени ВИДЕО

Започваме първото оперативно заседание, ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети - усилия от всички да направим всичко да се пречупи трендът на растящите цени, особено хранителните стоки от първа необходимост, това е много работа по бюджета, спасяване на плащането по ПВУ, но и реални реформи, заложени в Плана, избор на нов ВСС, където имаме много важна роля с внасяне на наш законопроект с промени в Закона за съдебната власт. Това заяви премиерът Румен Радев на първото си заседание на Министерски съвет.

Ние се ангажирахме с програмата ни за разграждане на олигархичния модел, това означава едно енергично и решително правителство, двигател на борбата с корупцията.

Трябва и решителна и независима прокуратура, но правителството ще прави всичко така, че да пресича, разследва корупционни престъпления и нарушения и да събира годни за съда доказателства, добави Радев.

Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, дигитализация, намаляване на регулациите, трябва ясен план и действия как ще изпълним това, което обещахме, разчитам на всички министерства.

Обещахме, че ще работим за повече сигурност на гражданите. Това значи, че трябва да направим всичко да се ускори модернизацията на армията, да се реши проблемът с некомплекта на личния състав, а МВР да се заеме с борбата с престъпността, с катастрофите по пътищата, корупционните престъпления, наркоразпространението сред младите хора, подчерта Радев.

Правосъдната реформа не се изчерпва със смяна на главния прокурор, очаквам да внесем предложенията ни за всеобхватна визия за съдебната реформа, коментира още Радев.

Външна политика, която да гарантира повече позиции и отстояване на българския интерес.

Многобройни са проблемите пред образованието, трябва да повишим грамотността на децата ни.

Националната детска болница ще бъде национален приоритет. Заедно с министър Шишков, очаквам ускоряване на изграждането на болницата, да имаме личен състав за нея. Пресичане на злоупотребите в НЗОК. Не може да има повече тази срамна търговия с лекарства и трансформация на модела на здравеопазването. Повече свързаност, мобилизиране на публичния и частния ресурс, каза Радев.

Ако продължаваме сериозното намаляване производството на храни, няма да имаме никакви български продукти на нашата трапеза до 5 г. Очаквам разширяване на българското производство и защита на българския производител. Очаквам да намерим баланс между бизнеса, производствата и околната среда, подчерта премиерът.

Усилията трябва да бъдат насочени и към културата, по-точно към живия творец.

Връщане на масовия спорт за българските деца. Да не пропусна и туризма. Той носи близо 10% от БВП на страната, очаквам с работата си да докажете, че това министерство заслужава да присъства като се повиши този процент, добави Радев.

Очаквам детайлен анализ на всяко едно ведомство на финансовото състояние, проблемни договори, обществени поръчки и как може те да бъдат ревизирани, оценка на ефективността на администрацията.

Ще се заемем и с бюджета на държавата, разбира се, уточни Радев.