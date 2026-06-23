Хеликоптер на бреговата охрана се разби по време на тренировъчна мисия в Аляска

Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ се разби по време на рутинен тренировъчен полет в югоизточна Аляска в понеделник, ранявайки четирима членове на екипажа на борда, съобщава Fox news.

Хеликоптерът MH-60 Jayhawk се разби край Ситка, Аляска, в слабо населен район близо до планината Харбър, съобщи бреговата охрана в прессъобщение.

Дежурните в командния център на Арктическия окръг получиха сигнала за катастрофата малко след 10:00 ч. сутринта.

Спасителни екипи от пожарната и спасителната служба са се отзовали на мястото на инцидента около 11:00 ч. и са транспортирали всичките четирима ранени членове на екипажа до медицинския център "Маунт Еджкъмб“ за лечение.

"Изключително сме облекчени, че членовете на екипажа ни са оцелели само с леки наранявания“, заяви в изявление контраадмирал Боб Литъл, командир на Арктическия окръг на бреговата охрана.

Не е ясно какво е причинило катастрофата. Инцидентът все още се разследва.

Катастрофата на бреговата охрана идва след множество други сблъсъци на самолети този месец.

Бизнес самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас, във вторник вечерта, при което загина един човек.

На 15 юни по време на тестов полет във военновъздушната база Едуардс в Калифорния загинаха всички осем души на борда.

Ден преди това 12 души загинаха при катастрофа на самолет, изпълняващ парашутен полет в Мисури.