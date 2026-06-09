Тръмп обвини Иран: Свалиха хеликоптер, ще има реакцияот САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е свалил американски боен хеликоптер „Апачи“, който е патрулирал над Ормузкия проток през нощта и обеща, че САЩ ще отговорят на атаката, без обаче да предостави допълнителни подробности, предадоха световните агенции.

„Току-що бях информиран от нашите велики въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи“, докато е патрулирал над Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Двамата пилоти са в безопасност и са невредими, но въпреки това САЩ са принудени да отговорят на тази атака", каза Тръмп.

Асошиейтед прес припомня, че изказването на Тръмп идва след като дрон спаси екипажа на бойния хеликоптер, разбил се близо до стратегическия воден път, който Иран на практика затвори по време на войната си със САЩ и Израел.

Това беше първото известно спасяване с дрон в морето от американските военни, каза капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. Той каза, че безпилотният плавателен съд е локализирал двамата пилоти и ги е довел до брега, след като са прекарали около два часа във водата.