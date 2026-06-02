US военни хеликоптери ще прелита над България на 2 и 3 юни

По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“

02.06.2026 | 05:45 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Хеликоптери от състава на Сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България на 2 и 3 юни 2026 г.

Летателните машини са UH-60 „Black Hawk“ и AH-64 „Apache“.

По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на Въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията „Atlantic Resolve“.

При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към стандартните процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително зададени и одобрени маршрути при спазване на всички мерки за безопасност на полетите.

