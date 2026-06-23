Украинските дронове притискат Крим, Русия закъсва с доставките на гориво

Украйна се опитва да изолира Крим от разстояние над 70 мили с новите си дронове, а новите ограничения върху доставките на гориво на полуострова сочат, че кампанията дава резултати.

Назначеният от Русия губернатор на Крим, Сергей Аксьонов, обяви в неделя, че анексираният полуостров ще преустанови напълно продажбата на гориво на дребно.

"Гориво ще се продава само на държавни институции, които осигуряват функционирането и сигурността на Република Крим", заяви Аксьонов.

Новото решение е най-строгото досега в поредицата от скорошни ограничения на полуострова – регионална крепост, която е от ключово значение за снабдяването на руските войски в южните украински области Запорожие и Херсон.

Крим постепенно затегна достъпа до гориво, като в края на май ограничи продажбите до порции от 5,2 галона, а в началото на юни спря издаването на нови купони за тези дажби. През тези седмици стотици украински дронове от среден обсег – нов клас безпилотни летателни апарати с фиксирани крила, проектирани да летят на разстояния от 30 до 300 км – нанасяха удари по магистрали, мостове и пристанища, свързващи Крим с континенталната част, пише BI.

В Севастопол, град с 580 000 жители, в който се намират ключови руски военни бази, местните власти също обявиха в неделя, че ще въведат вечерна забрана за движение на обществения транспорт, търговията на дребно и заведенията за хранене.

Уличното осветление ще бъде изключено за два дни,

заяви кметът на града Михаил Развожаев, който добави, че ограниченията се дължат „на последните събития на полуострова и необходимостта от бързо приспособяване на логистиката“.

Морските фериботни услуги, на които полуостровът разчиташе, след като свързващите го мостове бяха повредени от удари с дронове, също бяха преустановени, след като Украйна атакува Керченския пролив – водния път между Крим и руския регион Краснодар.

Според местни съобщения и украинския президент Володимир Зеленски, който потвърди атаките в неделя, е бил атакуван и нефтохранилище край пролива.

Ударите са били смъртоносни, като местните власти съобщават за най-малко пет загинали при последните атаки. Руското министерство на отбраната заяви в неделя, че през нощта е свалило 239 украински дрона.

Украинските командири твърдят, че атаките с дронове са част от съгласувани усилия на Киев да обсади Крим.

Ако Украйна успее да изолира Крим, Русия ще изпадне в затруднение да поддържа логистиката и притока на войски към Запорожие и Херсон. Алтернативен логистичен маршрут, магистрала R-280, минава по крайбрежието на Азовско море на север, свързвайки южния фронт с руския регион Ростов на Дон.

Украйна също използва своите дронове със среден обсег, за да тормози движението по магистралата, като унищожава руските противовъздушни системи и камиони с провизии.

Бровди заяви пред Ройтерс, че трафикът по магистралата е намалял с над 70% откакто са започнали атаките с дронове.

Тези дронове са ключови за новата стратегия на Украйна за нанасяне на удари по руската логистика в тила. Оборудвани с по-тежки полезни товари и средства за противодействие в електронната война, те възпрепятстват избрания от Русия метод на водене на бойни действия, при който тя наводнява фронтовите линии, за да използва предимството си в материални ресурси и войски срещу Украйна.