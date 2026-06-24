Тръмп прекара десетилетие в създаване на приятелства в Европа, сега те се отдръпват

За европейската десница, подкрепата на американския президент Доналд Тръмп някога се е възприемала като политически актив. Вече не.

В продължение на години националистическите лидери на целия континент третираха подкрепата на американския президент като доказателство, че политиката им е станала глобална. Но с предстоящите големи избори през 2027 г., включително в Италия, Франция и Полша, мнозина преосмислят стойността на тази трансатлантическа подкрепа.

Репутацията на Тръмп

Репутацията на Тръмп в Европа се влоши - смачкана от тарифните му войни, заплахите срещу Гренландия и войната срещу Иран, която повиши цените на енергията. Неговите интервенции, някога приветствани от идеологическите му съюзници, сега се възприемат като политически експлозиви: способни да отчуждят умерените избиратели, да разделят националистическите електорати и да дадат боеприпаси на опонентите им, пише Politico.

Показен пример е италианският премиер Джорджа Мелони, някога смятана за най-видния съюзник на американския президент в Европа. След като Тръмп заяви, че тя е "молила“ за снимка с него на срещата на върха на Г-7 миналата седмица, Мелони даде глас на това, което анкетите сочат от месеци.

Отхвърляйки публикация в социалните мрежи, в която Тръмп каза, че тя "се справя зле в Италия с нивото си на популярност“, премиерът отвърна: "Това, че съм ти приятел, със сигурност не е помогнало.“

"Във всеки случай, моята популярност не е твоя грижа. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята", отговори Мелони.

Във Франция Джордан Бардела - лидер на крайнодясната партия "Национален обединение“ и фаворит за президентския пост, прави същото изчисление. В интервю за Politico миналата седмица той категорично отхвърли подкрепата на Тръмп и определи поведението на американския президент като "нестабилно“.

Дори водещите фигури в администрацията на Тръмп да подкрепят националистическите партии в Европа, прегръдката на американския президент се превърна в "отровен подарък“, каза Жан-Ив Дормаген, президент на института за социологически проучвания Cluster17.

"Тръмп наистина създава проблем за тези лидери. Въпреки че техните електорати са разделени по отношение на Тръмп, те все повече го виждат като заплаха", добави Дормаген.

Това, което прави негативната реакция особено неудобна за Вашингтон, е, че политиците, които се отдръпват от Тръмп, са точно тези, които неговата администрация се стреми да спечели.

Патриотични европейски партии

В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана миналата година, Белият дом приветства "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии“. В последвалите месеци администрацията подкрепи тази реторика с публични одобрения на висок ниво и задкулисни контакти със самите движения, които сега изчисляват, че Тръмп може да им струва гласове.

В един от най-известните примери, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пътува до Унгария, за да подкрепи бившия премиер Виктор Орбан в кандидатурата му за преизбиране през април, заявявайки, че това е "правилното нещо, което трябва да се направи“.

Но след като 16-годишното управление на унгарския лидер завърши със смазващо поражение, повечето крайнодесни лидери, които се стремят към най-големите политически награди догодина, или преосмислят позицията си относно Тръмп, или я променят напълно.

Край на политическата романтика

Промяната е особено забележима в Италия и Германия, където крайната десница исторически е била много гостоприемна към президента на САЩ.

Мелони беше един от първите европейски лидери, които поздравиха Тръмп за преизбирането му през 2024 г. И когато той даде началото на трансатлантическа търговска война, тя бързо се представи като потенциален мост между ужасена Европа и президента, който пламва с оръжие.

Връзката им първоначално беше пълна с искра. На среща в Белия дом миналия април Тръмп я нарече "много специален човек“ и прие покана за Рим (той така и не отиде). ​​Днес двамата публично си разменят забележки, след като Мелони отказа да позволи на американските военни самолети, участващи във войната в Иран, да използват военните бази на Италия.

Междувременно в Германия войната в Иран изостри кризата на доверие между Тръмп и крайната десница, която вече се натрупваше преди конфликта. Тази пролет лидерите на AfD призоваха партийните представители да намалят пътуванията си до САЩ преди ключови регионални избори.

Все пак не всички десни лидери в Европа публично преосмислят отношенията си.

Полската дясна популистка партия „Право и справедливост“ все още развива връзки с Тръмп. Варшава, която е на път към парламентарни избори догодина, е близък политически и военен съюзник на САЩ и е един от най-големите купувачи на американско оръжие в Европа за бързоразвиващите се въоръжени сили.

Президентът Карол Навроцки, който е подкрепен от "Право и справедливост“, се стреми да използва връзките си с Тръмп, докато се бори с премиера Доналд Туск, който заема най-влиятелния пост в страната.

В анкетата на Cluster17 17% от всички полски респонденти са заявили, че Тръмп е "приятел на Европа“ - най-високият процент сред седемте анкетирани страни от ЕС.