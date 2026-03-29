Мадуро с послание към Венецуела от затвора в САЩ

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес призоваха за мир и национално единство в първите си публикации в социалните медии след ареста им в Каракас, предава National Today.

"Днес, повече от всякога, призоваваме за продължаване на усилията за укрепване на мира в страната, националното единство, помирението, прошката и обединението на всички. Нека никой не се отклонява от пътя на диалога, съвместното съществуване и уважението'', заявиха Мадуро и Флорес, според съобщения, публикувани в акаунтите на сваления президент в Telegram и X, които бяха публикувани два дни след последното им изслушване в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици и оръжия.

В съобщенията те допълниха, че са ''добре, силни, мирни и в постоянна молитва'' и благодариха на всички за подкрепата, която са получили чрез съобщения и писма по време на престоя им в затвора.