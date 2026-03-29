IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Мадуро с послание към Венецуела от затвора в САЩ

Сваленият президент призова за мир и национално единство

29.03.2026 | 12:45 ч. 6
Снимка БГНЕС

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес призоваха за мир и национално единство в първите си публикации в социалните медии след ареста им в Каракас, предава National Today.

"Днес, повече от всякога, призоваваме за продължаване на усилията за укрепване на мира в страната, националното единство, помирението, прошката и обединението на всички. Нека никой не се отклонява от пътя на диалога, съвместното съществуване и уважението'', заявиха Мадуро и Флорес, според съобщения, публикувани в акаунтите на сваления президент в Telegram и X, които бяха публикувани два дни след последното им изслушване в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици и оръжия.

В съобщенията те допълниха, че са ''добре, силни, мирни и в постоянна молитва'' и благодариха на всички за подкрепата, която са получили чрез съобщения и писма по време на престоя им в затвора.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мадуро сащ затвор послание мир
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem