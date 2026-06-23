Брюксел отлага срещата с Лондон, чака проевропейския Бърнам

Решението на ЕС да отложи срещата на върха с Великобритания следващия месец е подразнило Лондон, тъй като Брюксел ще изчака пристигането на проевропейския Анди Бърнам на "Даунинг стрийт", за да пренареди отношенията след Брекзит, пише "Файненшъл таймс", цитиран от БНР.

След като Киър Стармър обяви оставката си в понеделник, председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че срещата на върха на 22 юли ще бъде отложена, за да може ЕС да работи с "наследника" на британския премиер.

Ходът е изненадал и подразнил правителството на Стармър според двама души, участвали в преговорите. Един от тях е заявил пред вестника, че "преговарящите от британска страна не са особено доволни и не са очаквали подобен ход".

Датата на срещата на върха беше обявена едва миналата седмица. Бърнам, който се очаква да замени Стармър като премиер, сега ще трябва да добави отношенията между Великобритания и ЕС към своите приоритети, коментира "Файненшъл таймс".

Напрежението възниква в навечерието на 10-ата годишнина от референдума за Брекзит през 2016 г., на който лейбъристкото правителство гледа като на икономическа и политическа катастрофа.

По-рано Бърнам заяви, че би искал Обединеното кралство да се присъедини отново към ЕС "докато е жив", но по-късно подчерта, че ще се придържа към предизборното обещание на лейбъристите от 2024 г. да не връща страната в единния пазар или митническия съюз на ЕС в рамките на този парламент.