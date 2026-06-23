Тръмп: Енергетиката и миграцията провалиха Стармър

Президентът Доналд Тръмп посочи двете неща, които според него са провалили мандата на британския премиер Киър Стармър, като същевременно го разкритикува за войната с Иран.

Тръмп реагира на сълзливото напускане на Стармър в понеделник по време на сесия за подписване на изпълнителни заповеди в Овалния кабинет.

"Това не е Уинстън Чърчил, доколкото мога да ви кажа“, каза президентът за напускащия британски лидер.

Стармър подаде оставка, след като заемаше поста малко по-малко от две години, тъй като Лейбъристката партия загуби изборите миналия месец в Уелс и Шотландия, а той беше потиснат от скандал, свързан с Епстийн.

Стармър е четвъртият британски премиер, който напуска за четири години.

Когато за първи път беше попитан за оставката му, Тръмп посочи нестандартен виновник.

Вятърните мелници.

Тръмп първо каза, че Стармър е "прекрасен човек“ и "нещо като мой приятел“, но добави, че му е казал: "Наистина объркваш енергетиката“.

"Навсякъде имате вятърни мелници. Междувременно имате петрола от Северно море и те не позволяват на никого да сондира", обясни републиканецът.

Две причини за провала

След това Тръмп се оплака, че Стармер "не е добър за нас с НАТО“, предполагайки, че това е навредило политически на премиера.

"Искам да кажа, желая му всичко най-добро, но той има два проблема - енергетика и имиграция. И престъпност. Но енергетика и имиграция“, каза Тръмп.

Президентът премина към друга тема, но отново се върна към Стармър, когато го попитаха за планираната му среща тази седмица с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

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Това предизвика неговата "Чърчилова“ шега и кратка тирада за това как членовете на НАТО отказаха да му помогнат, след като САЩ и Израел започнаха съвместна операция срещу Иран в края на февруари.

"Стармър каза по-лошо от не“, спомня си Тръмп и добави: "Той каза, че ще бъдем там веднага щом спечелите. Аз казах: "Нямаме нужда от вас веднага щом спечелим".

В същия дух Тръмп разкритикува и Италия и Германия.

В момента президентът е в онлайн вражда с италианския премиер Джорджа Мелони, колега консерваторка, която преди това беше един от любимите му европейски лидери.

Стармър произнесе сълзливо обръщение в понеделник пред Даунинг стрийт 10, където обяви, че ще бъде избран нов премиер преди завръщането на Парламента през септември.

Той планира да остане на поста си, докато не бъде избран новият премиер.

Стармър вероятно ще бъде заменен от Анди Бърнам, който критикува Тръмп за това, че е донесъл "нестабилност“ в Съединените щати и предупреди хората, че ще се бори срещу "отровния“ тръмпиански стил на политика.