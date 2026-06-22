Кой е Анди Бърнам, сигурният наследник на Киър Стармър

Анди Бърнам се завръща в Уестминстър. Кметът на Голям Манчестър постигна победа на частичните избори в Мейкърфийлд в четвъртък вечерта, като спечели 55% от гласовете и уверено победи партиите "Реформа на Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж и "Възстановяване на Великобритания“ на Рупърт Лоу.

Завръщането му в парламента означава, че Бърнам вече е свободен да се бори за лидерството в Лейбъристката партия, овакантено от напускащия британски премиер Киър Стармър, съобщава Euronews.

В победната си реч Бърнам предупреди лейбъристите, че има един "последен шанс за промяна“, а много депутати от партията го виждат като най-добрата възможност да го направи.

Ето по-отблизо поглед към новия депутат от Мейкърфийлд.

Ранен живот и кариера

Бърнам е роден в Мърсисайд в северозападна Англия и е израснал в село Кълчет в Чешир.

Той казва, че за първи път се е вдъхновил да влезе в политиката, след като е гледал "Момчетата от черното“, аплодирано телевизионно предаване от 1982 г. за петима безработни мъже в Ливърпул, които се ориентират във Великобритания по времето на Маргарет Тачър.

"Спомням си, че гледах всеки епизод с родителите си. Тогава разбрах, че трябва да направя нещо“, каза Бърнам пред списание GQ през 2019 година.

Фен е на футболния отбор на Евертън, Бърнам продължава образованието си в университета в Кеймбридж, където изучава английски език, след което започва да се занимава с журналистика, работейки за търговски издания като Container Management, Passenger Rail Management и Tank World.

Бърнам се насочва към политиката в началото на 20-те си години, като започва работа като изследовател за покойната Теса Джоуел, бивш депутат от Дълуич.

До 2001 г. той е избран за депутат от избирателния район Лий на Голям Манчестър, място, което заема до 2017 г. През това време той е заемал редица висши министерски позиции, включително държавен секретар по здравеопазването и главен секретар на Министерството на финансите.

Бърнам, който има три деца с холандската си съпруга Мари-Франс ван Хелтен, след това поема поста кмет на Голям Манчестър, отговаряйки за огромното развитие на района. Град Манчестър в частност се превърна в едно от най-модерните места във Великобритания, с осезаем растеж, доказан от бързо появяващите се небостъргачи и добре документираното "оживление“ по улиците.

Той остава на тази позиция до гласуването в четвъртък и казва, че с "известна тъга“ избирането му ще сложи край на "прекрасните девет години“, което е прекарал на поста.

"Този ​​градски район ми даде толкова много и е мъчително да напусна работата, която обичам“, каза Бърнам.

Не липсват и критици

Критиците на Бърнам твърдят, че той е класически представител на Уестминстър, опитващ се да се представи като аутсайдер, и че е склонен да променя тона си в зависимост от това, което смята, че ще му е удобно - като някои посочват последните му коментари за Брекзит.

Дебатът за Брекзит се разпали отново през последните месеци, тъй като представители на Лейбъристката партия се борят за позиция преди сблъсъка за лидерство, а предишният призив на Бърнам за повторно присъединяване на Обединеното кралство към блока попадна в светлината на прожекторите по време на кампанията за частични избори.

Обръщайки внимание на въпроса, Бърнам каза, че макар все още да вярва, че Брекзит е бил скъп за Обединеното кралство, не смята, че е подходящият момент за възобновяване на дебата.

"Моето мнение е, че Брекзит е бил вреден, но също така вярвам, че последното нещо, което трябва да направим в момента, е да повторим тези аргументи“, казва Бърнам през май.

Вместо това той обеща да подкрепи британския бизнес и индустрии и да сложи край на "просмукващата се икономика“, като също така заяви на поддръжниците си в петък, че ще бъде "член на парламента за всички, независимо как са гласували“.

"Имаме възможност да обърнем хода на нещата. Да накараме страната да почувства, че отново работи. Да накараме хората да видят, че политиката може да доведе до положителна промяна. Да накараме хората да се чувстват отново надежда“, категоричен е политикът.