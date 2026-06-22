Кремъл: Украйна застрашава суверенитета на Беларус

Кремъл обвини Украйна в застрашаване на суверенитета на близкия съюзник на Русия - Беларус, след като Киев даде на Минск една седмица срок да премахне станции за препредаване на сигнали (ретранслатори), които според украинската страна се използват за насочване на руски атаки, съобщава Ройтерс.

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко да премахне оборудването, което според него Русия използва при нападенията си срещу Украйна. Зеленски добави, че страната му ще предприеме действия, ако Лукашенко не го направи.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че руският президент Владимир Путин и беларуският президент Александър Лукашенко се очаква да обсъдят думите на Зеленски “в обозримо бъдеще“.

“Що се отнася до самата заплаха, тя е напълно агресивна - представлява намеса във вътрешните работи на друга държава и посегателство върху суверенитета ѝ. Но нямаме абсолютно никакво съмнение, че ръководството на Беларус и самата държава Беларус са способни да защитят своя суверенитет“, каза Песков пред журналисти.

Руските сили използваха територията на Беларус, за да навлязат в Украйна през февруари 2022 г., но Минск, който е домакин на руски тактически ядрени оръжия - не е изпратил собствени войски във войната и е заявил, че няма намерение да се включва в конфликта.

Отговор от ЕК

На фона на предупреждението на Зеленски към беларуските власти, Европейската комисия заяви, че Украйна има пълното право на самозащита, заяви днес на брифинг в Брюксел Анита Хипер - говорител на ЕК, цитирана от Укринформ.

“Можем да изложим позицията на ЕС по отношение на Беларус. Беларус продължава да подпомага руската агресивна война срещу Украйна“, подчерта Хипер.

Говорителят на ЕК също така припомни, че Беларус извършва провокации срещу ЕС включително чрез нарушения на въздушното пространство и използване на миграцията като инструмент за натиск.

“Ето защо ЕС наложи санкции на режима на Лукашенко и е готов да предприеме допълнителни действия и мерки, докато беларуските власти продължават тези свои действия“, заяви Хипер. / БТА